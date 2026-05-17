Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția

De: Irina Vlad 17/05/2026 | 14:31
Anunț important pentru pensionarii din România! Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a anunțat când veniturile seniorilor ar urma să fie majorate. Pensiile românilor sunt înghețate de doi ani.

Daniel Dăianu, care conduce Consiliul Fiscal (CF), a anunțat că majorarea pensiilor, cât și a salariilor ar urma să fie făcută începând cu 1 ianuarie 2027. Reamintim că pensiile nu au fost indexate nici la începutul anului 2025, nici în 2026, contrar preverilor legale care prevăd clar actualizarea lor la fiecare început de an.

Consiliul Fiscal este o autoritate publică independentă din România, creată în 2010, prin Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, menită să verifice dacă deciziile economice și bugetare ale Guvernului și Parlamentului sunt realiste și dacă România își permite permite cheltuielile promise. Instituția analizează veniturile și cheltuielile statului și analizează posibilele riscuri sau probleme financiare.

Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, creșterea pensiilor ar trebui calculată în funcție de inflație și de evoluția salariilor din România. Scopul acestei reguli este ca pensionarii să nu piardă bani din cauza scumpirilor. Cum acest lucru nu s-a întâmplat de doi ani. Daniel Dăianu consideră că indexarea din 2027 este necesară pentru a mai reduce din pierderile pe care pensionarii le-au suportat în ultima perioadă.

În România, pensia medie este de 2.820 de lei și ar urma să crească cu 338 de lei, adică 3.158 de lei.

Indexarea din 2027 ar trebui să se facă pentru inflația din 2025 (care a fost de 10%), la care se adaugă 2%, procend de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Prin urmare, indexarea de la 1 ianuarie 2027 ar urma să fie de 12%.

Pentru seniorii care au o pensie de 2.000 de lei ar urma să primească cu 240 de lei în plus. Pensiile de 3.000 de lei ar trebui să fie majorate cu 360 de lei, în timp ce pensiile de 4.000 de lei ar urma să crească cu 480 de lei. 600 de lei se adaugă în plus în cazul pensionarilor cu venituri de 5.000 de lei.

