Acasă » Știri » Femeia care primește o pensie de 9.800 de euro pe lună. A muncit 61 de ani pentru această sumă

Femeia care primește o pensie de 9.800 de euro pe lună. A muncit 61 de ani pentru această sumă

De: Alina Drăgan 14/05/2026 | 09:58
Femeia care primește o pensie de 9.800 de euro pe lună. A muncit 61 de ani pentru această sumă
Femeia care primește o pensie de 9.800 de euro pe lună
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O mare parte din pensionarii din România o duc destul de greu. Pensiile sunt mici, iar aceștia abia își permit strictul necesar. La polul opus se află o pensionară de 81 de ani, care încasează lunar o pensie de 9.800 de euro lunar.

Pensiile din România nu sunt unele prea mari, așa că mulți vârstnici o duc destul de greu. După o viață de muncă, aceștia încasează pensii care nu le ajung de la o lună la alta. În alte țări, pensionarii sunt ceva mai avantajați. Este și cazul unei femei din Polonia, care încasează o pensie la care majoritatea românilor nici măcar nu visează.

Femeia care primește o pensie de 9.800 de euro pe lună

O femeie de 81 de ani din Polonia încasează acum o pensie de 9.800 de euro. După 61 de ani de muncă, aceasta primește cea mai mare pensie din voievodatul Kujawsko-Pomorskie. Filiala ZUS din Bydgoszcz îi plătește pensionarei suma de 42.075 de zloți pe lună, echivalentul a circa 9.800 de euro.

Însă, femeia a ieșit la pensie abia la vârsta de 81 de ani, iar pe toată durata carierei sale a avut doar două luni de perioade necontributive. Pentru comparație, cea mai mică pensie plătită în aceeași localitate este de doar 1,4 cenți pe lună.

Și filiala ZUS din Toruń plătește pensii impresionante. A doua sumă ca mărime din voievodat îi revine unei femei ieșite la pensie la 80 de ani. Cu o vechime de puțin peste 55 de ani, aceasta primește lunar 34.847 de zloți, adică aproximativ 8.100 de euro.

Însă, în Polonia recordul absolut îi aparține unui pensionar din Silezia. Acesta s-a pensionat la vârsta de 86 de ani, după 63 de ani de muncă. Iar pentru întreaga activitate încasează acum o pensie lunară de peste 43.000 de zloți, echivalentul a circa 10.000 de euro.

De menționat este și faptul că în Polonia fiecare an suplimentar de muncă crește pensia cu aproximativ 15%.

 

CITEȘTE ȘI:

Cresc pensiile cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția

Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Știri
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Adevărul?”
Știri
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să rezolvăm. Și…
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Gandul.ro
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Adevarul
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
Click.ro
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor.ro
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Gandul.ro
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru...
ULTIMA ORĂ
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să ...
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Adevărul?”
Și-a vândut lucrurile ca să ajungă la muncă în Anglia. Astăzi este antreprenor și spune cât ...
Și-a vândut lucrurile ca să ajungă la muncă în Anglia. Astăzi este antreprenor și spune cât de greu i-a fost la început
În timp ce căutau copilul dispărut, pompierii din Sibiu au găsit un câine blocat în mâl. Gest ...
În timp ce căutau copilul dispărut, pompierii din Sibiu au găsit un câine blocat în mâl. Gest impresionant făcut de ei
Rareș Cojoc, din nou în vacanță cu fiul cel mare. Locul ales pentru câteva zile de relaxare
Rareș Cojoc, din nou în vacanță cu fiul cel mare. Locul ales pentru câteva zile de relaxare
Mihai Sturzu, confesiuni despre cele două despărțiri care i-au schimbat viața. „A fost extrem de ...
Mihai Sturzu, confesiuni despre cele două despărțiri care i-au schimbat viața. „A fost extrem de dureros”
Vezi toate știrile