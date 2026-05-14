Femeia care primește o pensie de 9.800 de euro pe lună. A muncit 61 de ani pentru această sumă

O mare parte din pensionarii din România o duc destul de greu. Pensiile sunt mici, iar aceștia abia își permit strictul necesar. La polul opus se află o pensionară de 81 de ani, care încasează lunar o pensie de 9.800 de euro lunar.

Pensiile din România nu sunt unele prea mari, așa că mulți vârstnici o duc destul de greu. După o viață de muncă, aceștia încasează pensii care nu le ajung de la o lună la alta. În alte țări, pensionarii sunt ceva mai avantajați. Este și cazul unei femei din Polonia, care încasează o pensie la care majoritatea românilor nici măcar nu visează.

Femeia care primește o pensie de 9.800 de euro pe lună

O femeie de 81 de ani din Polonia încasează acum o pensie de 9.800 de euro. După 61 de ani de muncă, aceasta primește cea mai mare pensie din voievodatul Kujawsko-Pomorskie. Filiala ZUS din Bydgoszcz îi plătește pensionarei suma de 42.075 de zloți pe lună, echivalentul a circa 9.800 de euro.

Însă, femeia a ieșit la pensie abia la vârsta de 81 de ani, iar pe toată durata carierei sale a avut doar două luni de perioade necontributive. Pentru comparație, cea mai mică pensie plătită în aceeași localitate este de doar 1,4 cenți pe lună.

Și filiala ZUS din Toruń plătește pensii impresionante. A doua sumă ca mărime din voievodat îi revine unei femei ieșite la pensie la 80 de ani. Cu o vechime de puțin peste 55 de ani, aceasta primește lunar 34.847 de zloți, adică aproximativ 8.100 de euro.

Însă, în Polonia recordul absolut îi aparține unui pensionar din Silezia. Acesta s-a pensionat la vârsta de 86 de ani, după 63 de ani de muncă. Iar pentru întreaga activitate încasează acum o pensie lunară de peste 43.000 de zloți, echivalentul a circa 10.000 de euro.

De menționat este și faptul că în Polonia fiecare an suplimentar de muncă crește pensia cu aproximativ 15%.

