Rareș Cojoc, din nou în vacanță cu fiul cel mare. Locul ales pentru câteva zile de relaxare

Deși au semnat actele de divorț și nu mai formează un cuplu, Rareș Cojoc și Andreea Popescu au rămas în relații apropiate de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Cei doi fac tot posibilul ca micuții să nu resimtă separarea. Rareș Cojoc este un tătic implicat, iar recent a pus la cale o nouă vacanță alături de fiul său, Ioachim. Ce destinație au ales cei doi de această dată?

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Inițial, motivul separării a fost pus pe seama faptului că relația s-a răcit în timp, însă ulterior au ieșit la iveală detalii picante despre idila pe care fosta dansatoare a Deliei a avut-o cu Dan Alexa. Cert este că acum cei doi foști soți au luat-o pe drumuri separate, iar asta a venit la pachet și cu numeroase schimbări.

Rareș Cojoc, din nou în vacanță cu fiul cel mare

Deși familia pe care o construiseră împreună s-a destrămat, Rareș Cojoc și Andreea Popescu au rămas în relații bune. În această perioadă, toată atenția lor s-a concentrat pe cei mici. Părinții și-au dorit ca aceștia să nu resimtă divorțul și au făcut tot posibilul pentru asta.

În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, dansatorul demonstrează că este un tătic implicat. Participă la tot felul de activități alături de copiii săi, iar recent a organizat o excursie tată-fiu, alături de Ioachim, fiul său cel mare. Destinația aleasă este Portugalia, iar micuțul s-a arătat foarte încântat.

„Sunt foarte, foarte, foarte încântat că merg în Portugalia”, spune Ioachim într-un clip filmat de Rareș Cojoc.

Nu este prima vacanță de acest gen, luna trecută cei doi au avut parte de o altă escapadă. Atunci au mers în Grecia, în zona Glyfada.

Cum și-au anunțat Rareș și Andreea copiii că divorțează

Așa cum spuneam, Rareș Cojoc și Andreea Popescu și-au dorit ca divorțul să nu îi impacteze pe copii. Așa că înainte de a le da veste, cei doi au cerut ajutorul unui specialist. Au discutat cu un psiholog care i-a ajutat să gestioneze totul.

„L-am luat pe Ioachim amândoi și i-am spus exact ceea ce se va întâmpla. Am decis să-i spunem exact așa cum ar trebui pentru vârsta lui pentru că și noi ne-am consultat cu psihologii înainte. Bineînțeles, a fost și instinctul meu de mamă să știu cum să-l abordez. Sinceră să fiu, am crezut că o să reacționeze într-un fel pentru că el este o fire mai sensibilă, dar nu. A reacționat foarte bine real. I-am explicat că noi doi vom fi întotdeauna o familie pentru ei, îi iubim. Eu și Rareș ne iubim, dar într-un mod diferit. Ei nu sunt vinovați pentru ce se întâmplă între adulți, am încercat să-i asigurăm că nu este vina lui și a fraților lui”, ne-a declarat Andreea Popescu.

