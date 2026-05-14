Mihai Sturzu, confesiuni despre cele două despărțiri care i-au schimbat viața. „A fost extrem de dureros”

Fostul membru al trupei HI-Q, Mihai Sturzu (46 de ani) a explicat de ce în ultimii ani nu s-a mai afișat cu nicio domnișoară și de ce a ales să își țină viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor. Pilotul a povestit că a suferit foarte mult din dragoste și că i-a luat mult să se vindece.

El a spus că a avut parte de două despărțiri dure, care l-au marcat foarte tare, dar că nu regretă absolut nimic. Fostul artist a declarat că a învățat cine este el cu adevărat și ce își dorește de la viață.

„Amândouă au fost două despărțiri foarte dureroase pentru mine, două finaluri de relație romantică foarte dure. Eu am trăit, mi se pare, durerea supremă: să știi sigur că iubești foarte mult pe cineva și persoana te iubește și, uite, cât de mult rău poți să faci fără să vrei. În același timp, la finalul acestei arderi ale mele, eu am găsit exact ce căutam. Și eu sunt super recunoscător lui Dumnezeu. Acum, sigur că e o perioadă mai grea… Dar sigur știu exact cine sunt și mi se pare un mare câștig al vieții mele, chiar dacă am 46 de ani’, a declarat Mihai Sturzu, potrivit unica.ro.

De ce nu are noroc Mihai Sturzu în dragoste

Fostul membru al trupei HI-Q consideră că multe comportamente din prezent nu sunt doar rezultatul situațiilor actuale, ci și al unor tipare formate în copilărie. El a spus că și-a dat seama foarte târziu de aceste lucruri.

„E foarte interesant, pentru că mi-am dat seama că, în continuare, deși am 46 de ani, în anumite momente intens emoționale se activează niște programe, ca un soft, ca un pilot automat, care a fost scris acolo când eu aveam un an sau doi, sau trei…”, a spus acesta.

„Trăiesc într-o buclă”

Mihai Sturzu, care a avut succes în muzică, politică și aviație, nu stă bine cu dragostea de ani întregi. Artistul a realizat că de ceva vreme trăiește într-o bulă și repetă același tipare în relații. Acesta a spus că fostele sale iubite sunt niște femei extraordinare și că problema a fost la el.

„Cred că acum vreo 3 ani jumătate s-a terminat abrupt încă o relația a mea. Și pe lângă faptul că s-a terminat și că ea este o persoană extraordinară, un om minunat fosta mea parteneră… Marele semnal de trezire a fost că se terminase încă o relație identică cu toate celelalte pe care le avusesem. Și mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă. E ca și cum aș fi la volan, pe un drum, și din când în când trec prin aceeași localitate, dar nu îmi dau seama, și pur și simplu se schimbă personajul de lângă mine. A fost nu știu… Cristiana, Mihaela, Floriana, Cătălina, Alexandra. Mereu se schimbă, dar eu eram acolo și mereu, mereu în același traseu, în roată”, a spus el.

VEZI ȘI: Motivul pentru care Mihai Sturzu este singur, la 45 de ani. Fostul component Hi-Q a recunoscut adevărul

De ce a plecat Dana Nălbaru din trupa Hi-Q, când era pe val. Mihai Sturzu: „Am fost cei mai supărați”