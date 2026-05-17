Ce înseamnă „Bangaranga", de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat azi-noapte Eurovision 2026

De: Denisa Crăciun 17/05/2026 | 16:36
Eurovision 2026 a avut loc sămbătă, 16 mai. Concursul s-a încheiat cu victoria Bulgariei. Dara, câștigătoarea de anul acesta a interpretat piesa „Bangaranga”. Melodia ritmată a fost apreciată de public și de juriu, astfel că a adunat numeroase voturi și s-a clasat pe primul loc.

Eurovision este unul dintre cele mai mari concursuri de muzică din întreaga lume. Acesta adună anual țări din Europa și nu numai, care se luptă pentru primul loc în clasamentul celor mai buni artiști și cele mai bune piese. Finala din 2026 a avut loc la Viena, acolo unde Bulgaria a cucerit publicul și juriul. Dara, o tânără artistă a urcat pe scenă cu piesa „Bangaranga”, ritmată și plină de viață. Cu toate acestea, puțini știu ce înseamnă, de fapt și de la ce vine numele melodiei bulgărești.

Ce înseamnă, de fapt, „Bangaranga”?

Marea finală Eurovision a fost plină de emoție, mai ales că și România a participat în acest an. Mai mult decât atât, Alexandra Căpitănescu a reușit să ducă țara noastră pe podium și s-a clasat pe locul trei. Pe locul doi a ajuns Israel, care a primit numeroase voturi din partea publicului și juriului. Câștigătoarea concursului de muzică a fost Dara, o tânără cântăreață din Bulgaria.

Aceasta a urcat pe scenă cu piesa „Bangaranga”. Melodia ritmată a făcut publicul prezent la eveniment și nu numai să danseze, momentul a avut o coregrafie de excepție, însă mulți s-au întrebat care este semnificația cântecului. Ei bine, numele melodiei provine din termenul jamaican „bangarang”, care înseamnă haos, rebeliune sau spirit liber.

De asemenea, și Dara, solista piesei a venit cu o explicație legată de semnificația piesei care i-a adus victoria. Aceasta a declarat în timpul unui interviu că „Bangaranga” este sentimentul interior că totul va fi bine și totul este posibil. Artista a precizat că s-a confruntat cu perioade de anxietate, iar ceea ce a ajutat-o pe ea a fost să aibă o conversație interioară cu sinele. Ea a realizat că cel mai important este să fii autentic și să fii cine îți dorești, mai ales că asta i-a oferit o putere incredibilă. În plus, a mai explicat că oricine își poate regăsi identitatea printr-un stil îndrăzneț, fără să se gândească la ce spun cei din jur.

Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii inimilor”
