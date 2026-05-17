O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă"

De: Alina Drăgan 17/05/2026 | 17:19
O româncă stabilită în Anglia a povestit în mediul online experiența extrem de neplăcută pe care a avut-o în timpul unui zbor din Marea Britanie în România. Pe toată durata cursei, femeia a asistat la câteva comportamente ce au făcut-o până la final să spună că îi este rușine că este româncă.

Românca, stabilită în Doncaster, unde conduce o academie în domeniul înfrumusețării, s-a întors în România în urmă cu o săptămână, cu zborul Luton – Craiova. „Coșmarul” pentru ea a început încă din timpul îmbarcării și a continuat și în avion.

„M-am întors acum o săptămână în România cu zborul Luton – Craiova și, sincer, rar mi-a fost atât de rușine că sunt româncă. Nu din cauza țării. Nu din cauza orașului. Din cauza oamenilor și a comportamentului pe care l-am văzut ore întregi în jurul meu.

Încă de la boarding era un haos total. Țipete, certuri, oameni care comentau pentru orice, oameni care încercau să treacă peste alții, să explice ei regulile mai bine decât angajații aeroportului”, a scris românca, în mediul online.

Atmosfera tensionată s-a accentuat și mai mult în avion. Acolo unde unii dintre pasageri refuzau să se așeze la locurile lor, alții se certau, alții erau ocupați să facă tot felul de comentarii rasiste.

„În avion aceeași atmosferă apăsătoare. Lume care vorbea tare, oameni puși pe alte locuri care nu voiau să se mute, comentarii aruncate în toate direcțiile. La un moment dat citeam liniștită o carte și două doamne au început să râdă de mine. Glume, șoapte, priviri. Că «ce prostii mai citesc unii», că «numai oamenii fără ocupație citesc așa ceva».

Dar momentul care efectiv mi-a întors stomacul a fost altul. În avion era un bărbat de altă nație, puțin mai închis la culoare. Și mai mulți oameni vorbeau în română extrem de urât despre el, convinși probabil că nu îi înțelege nimeni. Îl judecau după cum arată. Râdeau. Întrebau «ce caută aici».

M-am simțit atât de prost în momentul ăla. Atât de rușinată. Iar în fața mea era și un cuplu care se certa nonstop de față cu copilul lor. La un moment dat, bărbatul i-a spus femeii: «Dacă îți dau o palmă aici, nu mai deschizi gura o săptămână la mine.» Și nimeni nu părea șocat. Nimeni nu reacționa”, a mai povestit aceasta.

Comportamentul unor conaționali din avion a lăsat-o fără cuvinte pe româncă. Aceasta s-a arătat dezamăgită și a subliniat că, din păcate, lipsa de respect a devenit o normalitate.

„Parcă pentru mulți agresivitatea a devenit ceva normal. Și cred că asta este una dintre cele mai triste realități la noi. Felul în care am normalizat lipsa de respect, agresivitatea, jignirile și nevoia constantă de a ne simți superiori altora”, a mai spus românca.

 

