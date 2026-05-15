Dan Negru, revoltat după semifinala Eurovision: ”O schimonosire”. Ce spune despre concertul Metallica

Prezentatorul TV Dan Negru (55 de ani) a transmis un mesaj dur după concertul trupei Metallica de pe Arena Națională. El a criticat aspru și semifinala Eurovision, pe care o consideră o „schimonosire”. „Regele audiențelor” este de părere că românii au uitat adevăratele valori ale țării.

Prezentatorul a spus că este dezamăgit că niciun român n-a vorbit despre Leo Iorga, solistul trupei Compact, după momentul în care Metallica a cântat „Cine ești tu oare?”. Acesta a mărturisit că nu este normal ca unul dintre cei mai mari artiști din țară să fie uitat și ignorat.

„Ieri l-am „omorât” și noi pe Leo Iorga, nu doar cancerul. Toți au vorbit despre cum Metallica a cântat „Cine ești tu oare?”, hitul Compact, dar nimeni n-a spus că vocea acelui cântec era a lui Leo Iorga…Fotografia asta am făcut-o cu câteva săptămâni înainte de moartea lui. Era 2019”, a spus el.

Dan Negru a criticat aspru Eurovision

Dan Negru a fost dezamăgit și de semifinala Eurovision. El a spus că îi plăcea concursul muzical în perioada în care Leo Iorga și Horia Moculescu își făceau simțită prezenta și că acum totul este o o „schimonosire”.

„Am văzut Eurovision aseară, acolo unde și Leo participase la niște preselecții… Am prezentat și eu câteva la TVR, de asta am rezistat să mă uit și aseară… Schimonosirea concursului e o rămășiță a exagerărilor anilor trecuți, când se politiza orice. Țineți minte? Încălzirea globală era de vină pentru fiecare ploaie, cei care mergeau la biserică erau înapoiați, „Zece negri mititei” nu mai era politically correct, iar WC-urile trebuiau să fie la comun 😃

Mi-a lipsit Horia Moculescu aseară. Uneori, după maimuțărelile noului Eurovision, ne amuzăm la telefon, minunându-ne cât de dusă cu sorcova a ajuns lumea. ”, a spus prezentatorul.

„Oamenii mor când sunt îngropați în uitare”

Dan Negru a mai spus că a ajuns la vorba lui Nicolae Iorga, care spunea că „oamenii nu mor cu adevărat când sunt îngropați în pământ, ci când sunt îngropați în uitare”. El a mărturisit că spera ca solistul trupei Compact, Leo Iorga, să rămână în inima tuturor.

„Amintiți-vă însă de Leo! Ieri l-am omorât prin uitare. Pentru că Nicolae Iorga avea dreptate: „oamenii nu mor cu adevărat când sunt îngropați în pământ, ci când sunt îngropați în uitare”, a spus Dan Negru pe Instagram.

Solistul trupei „Compact”, care a scos hit peste hit, a murit în 2019 la vârsta de 54 de ani, după o luptă grea cu cancerul. În 2011, artistul a fost supus pentru prima dată unei operaţii de îndepărtare a unei tumori la plâmân. Boala a recidivat, localizându-se la cap, apoi a afectat din nou plămânul. Leo Iorga a mai fost operat de 3 ori, dar degeaba.

