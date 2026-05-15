Carmen Harra îi răspunde Lorei după mesajul tranșant transmis de artistă. „Nu am știut despre cine este vorba”

De: Elisa Tîrgovățu 15/05/2026 | 11:04
Clarvăzătoarea Carmen Harra a revenit cu o serie de clarificări și și-a cerut public scuze de la artista Lora, după controversele iscate de o predicție legată de viața sentimentală a acesteia. Totul a pornit în urma unor declarații făcute într-o emisiune TV. Harra a interpretat, din punct de vedere numerologic, o dată de naștere asociată în discuție cu un posibil divorț al vedetei.

În ultimele săptămâni, aparițiile Lorei au alimentat zvonuri în spațiul public, mai ales după ce artista a fost prezentă singură la nunta Andreea Bălan și a lui Victor Cornea. În plus, Lora nu purta verigheta, ci un alt inel, detalii care au dus rapid la speculații privind posibile tensiuni în căsnicia cu soțul ei, Ionuț Ghenu.

În acest context, afirmațiile făcute de Carmen Harra în cadrul unei emisiuni au amplificat și mai mult discuțiile. Aceasta a vorbit despre o posibilă instabilitate în plan sentimental. Totodată, a susținut că, din perspectiva numerologiei, ar exista anumite „tendințe” care ar putea indica dificultăți în mariaj. Declarațiile au fost rapid preluate în mediul online și au generat reacții puternice, mulți considerându-le exagerate sau nepotrivite.

Ulterior, Lora a reacționat public. Vedeta și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care a fost discutată viața ei personală și față de interpretările apărute în spațiul public. Artista a lăsat de înțeles că astfel de afirmații pot alimenta zvonuri nefondate, mai ales în lipsa unor confirmări oficiale.

Carmen Harra și-a cerut scuze de la Lora

La scurt timp după această reacție, Carmen Harra a revenit cu un mesaj de împăcare, în care a explicat contextul în care au fost făcute afirmațiile. Numeroloaga a precizat că a fost invitată într-o emisiune TV și a primit doar o dată de naștere, pe care a interpretat-o strict din punct de vedere simbolic, fără să știe că este vorba despre Lora.

„Eu doar am interpretat o dată de naștere. Nu am știut despre cine este vorba”, a transmis aceasta, subliniind că analiza sa a fost una generală, bazată pe ceea ce a numit un „cod divin”, asemănător, în opinia ei, cu o interpretare de tip statistic sau predictiv. Totodată, Harra a afirmat că nu și-a dorit să creeze controverse și că regretă situația generată în urma emisiunii.

În același mesaj, ea și-a cerut scuze public artistei și i-a transmis gânduri de bine. Mai mult, a afirmat că speră ca aceasta să aibă parte de un mariaj fericit și stabil. De asemenea, a adăugat că nu a intenționat să o jignească sau să influențeze negativ percepția publicului.

„Dacă te-am supărat, nu asta am vrut. Te rog să mă ierți”, a fost unul dintre mesajele transmise de Carmen Harra.

Ea a mai precizat că regretă participarea la emisiune, considerând că situația creată nu o reprezintă.

