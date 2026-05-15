Un nou-născut a murit într-un spital din Pașcani. Părinții dau vina pe medici

Durere fără margini pentru o familie din Pașcani, după ce bebelușul lor a murit la doar două zile de la naștere. Părinții micuțului susțin că medicii ar fi ignorat semnalele de alarmă și că au refuzat transferul copilului la un spital din Iași, deși nou-născutul avea probleme cardiace încă din primele ore de viață.

Familia a anunțat că va depune plângeri la Colegiul Medicilor și că va cere explicații pentru tragedia care le-a distrus viața. Copilul s-a născut pe 5 mai 2026, la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani. Potrivit tatălui, Florin Hutu, la scurt timp după naștere, cadrele medicale au observat că băiețelul avea dificultăți respiratorii și o posibilă afecțiune la inimă.

Un bebeluș din Pașcani a murit în spital

Bărbatul a spus că a mers în repetate rânduri la spital pentru a cere informații despre starea copilului și pentru a solicita transferul acestuia la Iași, însă medicii l-ar fi asigurat constant că situația este sub control.

„I-am spus doamnei doctor Sava că, dacă este o problemă gravă, o rog să intervină să îl trimită la Iași, pentru că copilul, având o problemă la inimă, trebuie trimis unde sunt specialiști”, a declarat tatăl copilului.

Familia susține că nou-născutul a rămas internat la Pașcani, sub supraveghere, însă starea lui s-ar fi agravat de la o oră la alta. Mama copilului povestește că nici măcar nu a fost lăsată inițial să își țină fiul în brațe, iar în momentul în care a aflat că micuțul este în stare gravă, era deja prea târziu.

În noaptea de 6 spre 7 mai, bebelușul a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au încercat manevre de resuscitare, însă copilul nu a mai putut fi salvat.

„Medicii mi-au spus: «Puteți să îl luați puțin în brațe, să îl țineți. Nu avem ce să-i mai facem»”, a mai povestit tatăl, vizibil afectat de drama prin care a trecut.

Ce spun părinții nou-născutului

Părinții au acuzat personalul medical că nu a intervenit suficient de rapid. Ei consideră că transferul către o clinică specializată din Iași ar fi putut să îi ofere copilului o șansă la viață. Mai mult, aceștia au anunțat că vor sesiza Colegiul Medicilor și alte instituții competente pentru a verifica modul în care a fost gestionat cazul.

Familia a refuzat efectuarea autopsiei, considerând că micuțul a murit din cauza problemelor cardiace și a lipsei unei intervenții rapide. Tatăl copilului a spus că nu și-a dorit ca trupul bebelușului să fie supus necropsiei.

De cealaltă parte, reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Pașcani susțin că medicii au respectat toate procedurile și că nou-născutul urma să fie transferat la un spital de rang superior din Iași pentru investigații suplimentare.

Potrivit unității medicale, copilul ar fi prezentat suspiciuni de malformație cardiacă încă din timpul sarcinii, însă examinările ar fi fost dificile. Medicii au mau declarat că starea bebelușului s-a degradat brusc, iar echipa medicală prezentă nu a mai reușit să îl stabilizeze.

„Decesul a survenit pe data de 7 mai, ora 04:30”, au transmis reprezentanții spitalului, care au precizat și faptul că părinții au refuzat necropsia, deși aceasta le-ar fi fost recomandată.

Ancheta în acest caz urmează să stabilească dacă au existat erori medicale și dacă nou-născutul ar fi putut fi salvat printr-un transfer mai rapid către o unitate specializată.

