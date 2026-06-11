Dan Negru, dezamăgit total de vacanța din Cipru: „Mi-e frică să spun, pentru că e un efect de turmă”

Prezentatorul Dan Negru (55 de ani) a fost extrem de dezamăgit de vacanță lui în Cipru și Grecia. „Regele audiențelor” a scos la iveală dedesubturile neștiute ale acestor destinații-magnet și a spus că nu înțelege de ce românii sunt așa încântați să vină aici.

Întors recent dintr-o escapadă unde comunitatea de români e uriașă, prezentatorul nu s-a lăsat intimidat de valul de laude din online și a lovit direct în orgoliul celor care merg an de an în Cipru și Grecia. El a explicat de ce refuză să ridice în slăvi destinațiile promovate peste tot și a făcut o mărturisire total neașteptată.

„Mie îmi plac călătoriile. Mă ghidez după vorbă lui Sf. Augustin care a spus că „lumea e ca o carte și cine nu călătorește e ca și când ar fi citit doar prima pagină”. Eu încă mai am de citit… Nu aș recomanda Cipru. Așa cum, sincer, nici Grecia nu mă încântă. Dar mi-e frică să spun, pentru că e un efect de turmă, care trimite mult hate, dacă spui că nu te încântă Grecia”, a spus Dan Negru.

Dan Negru, nemulțumit de Grecia și Cipru

Prezentatorul nu s-a oprit aici și a declanșat un adevărat taifun atunci când a comparat economia României cu cea a statului elen. El i-a criticat pe turiștii care se înghesuie la gyros și plaje cu nisip fin și a scos la lumină toate problemele nespuse din spatele peisajelor de poveste.

„Pfff…îmi pun lumea-n cap, dacă spun că nu mă dau în vânt după Grecia? Știu că juma’ de țară e acu’ acolo… Grecia a rămas dependentă de turism. 11% din PIB lor vine de acolo. PIB-ul României e mai mare decât al Greciei și economia e mult mai diversificată. Am mai spus-o: suntem mult peste ce e Grecia azi!

Trecutul Greciei Antice si prezentul ei sunt o lecție despre cât poate un popor să se prăbușească. În țara în care Platon, Aristotel sau Socrate învățau moralitatea există azi imoralitate legală. „Fakelaki” care înseamnă „plicuri mici” sunt simbolul corupției în Grecia. Ce tămbălău era la noi, dacă aveam o asemena istorie și un așa prezent”, a spus el.

„Praf îi făceam pe toți”

Indignarea lui Dan Negru a atins apogeul când a venit vorba despre spitalele și situația financiară a unei țări care a cunoscut falimentul de nenumărate ori. „Regele audiențelor” a spus că dacă românii ar fi irosit un asemenea tezaur istoric, ar fi ieșit un scandal monstru la nivel național.

„Praf îi făceam pe toți. Dacă-i aveam noi pe Pitagora, Arhimede, Homer și ajungem o țară care a intrat în faliment de vreo 7 ori și care a ajuns să trăiască din tavernele de vară, îi crucificam pe toți. Țara care a dat jurământul lui Hipocrate pe care-l rostesc azi toți doctorii planetei are un sistem medical corupt și subdezvoltat”, a mai spus prezentatorul.

Moderatorul este de părere că România a depășit clar situația actuală a elenilor. „Suntem mult sub istoria Greciei și mult peste prezentul ei! „Vârsta înaintată a unui vultur este mai bună decât tinereţea unei vrăbii” spunea grecul Aristotel. Asta e Grecia: de la vultur la vrabie!”.

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