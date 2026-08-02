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Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată despre logodna cu Vanessa: ”Costă mulți bani!”

De: David Ioan 02/08/2026 | 21:21
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată despre logodna cu Vanessa: ”Costă mulți bani!”
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Bogdan de la Ploiești a acordat un interviu exclusiv pentru Summer Star, unde a discutat despre evoluția relației cu Vanessa și despre planurile lor de viitor. Legătura dintre cei doi pare să se consolideze tot mai mult, iar artistul a vorbit deschis și despre inelul de logodnă pe care intenționează să i-l ofere.

După despărțirea de Cristina Pucean, cântărețul și-a refăcut rapid viața sentimentală alături de Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. Cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună în mediul online în sezonul rece, moment în care au confirmat oficial relația. De atunci, Bogdan de la Ploiești nu ezită să o alinte și să vorbească frumos despre ea, chiar și atunci când nu este prezentă la evenimentele la care el participă.

Bogdan de la Ploiești, primele declarații despre logodna cu Vanessa!

În cadrul interviului, artistul a fost singur, explicând că Vanessa a avut alte obligații și nu l-a putut însoți. Manelistul a subliniat că partenera lui muncește cot la cot cu el, motiv pentru care uneori programul lor nu se sincronizează.

Întrebat despre momentul în care îi va pune inelul pe deget, Bogdan de la Ploiești a precizat că nu vrea să se grăbească și că își dorește o bijuterie specială, demnă de relația lor. El a explicat că mai are de strâns bani pentru a-i oferi un inel pe măsura așteptărilor.

„Costă mulți bani (n.r. inelul), că e prea frumoasă fata asta și trebuie să mai strâng, să mai cânt puțin, ca să-i pot da un inel de-ăla… Nu știu ce să zic (…) Eu mă las în baza lui Dumnezeu. Eu am numai gânduri frumoase, sunt pozitiv, nu grăbesc absolut nimic. Ce visez noaptea, noi facem ziua, așa suntem. Sunt sigur 100% că se vor întâmpla lucruri bune, bune pentru noi, dar nu vreau să le vorbesc, vreau să le fac”, a declarat artistul.

Dragostea pluteşte în aer pentru Bogdan şi Vanessa

Vanessa își exprimă frecvent aprecierea față de partenerul ei, iar declarațiile publice de dragoste au devenit o obișnuință. Într-un mesaj postat pe Instagram, aceasta i-a transmis din nou un text emoționant, în care și-a exprimat admirația și sentimentele puternice.

„De fiecare dată când te privesc și văd cât de mult te apreciază oamenii și cu cat drag te strigă și te iubesc, îmi dau seama încă o dată ce suflet bun am lângă mine. Bunătatea ta mă face să simt cele mai sincere și puternice emoții, iar în fiecare zi sunt din ce în ce mai mândră că te am lângă mine. TE IUBESC, DARUL MEU DIVIN DE LA DUMNEZEU. @bogdandelaploiesti”, a scris Vanessa.

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