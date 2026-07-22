Bogdan de la Ploiești, primele declarații după ce a fost acuzat că este agresiv cu iubita lui. Filmarea din miezul zilei s-a viralizat!

Bogdan de la Ploiești este din nou în centrul atenției. Un videoclip devenit viral în mediul online sugerează că artistul ar fi țipat la iubita lui, Vanessa, în plină stradă. Acuzația a ajuns și la el, astfel că răspunsul său nu a întârziat să apară.

Bogdan de la Ploiești și Vanessa se aflau pe stradă, unde manelistul și-a pus iubita să îl filmeze. Videoclipul s-a viralizat rapid, iar un detaliu a atras atenția unei internaute. Aceasta l-a acuzat că este prea agresiv cu partenera lui. Mai mult decât atât, ea a susținut că artistul nu ar fi vrut să facă poze cu fanii și l-a numit ”arogant”. Totuși, Bogdan i-ar fi dat doar indicații Vanessei. Fostul partener al Cristinei Pucean a reacționat imediat.

Ce s-a întâmplat între Vanessa și Bogdan de la Ploiești

Totul a pornit de la un simplu videoclip pe care Vanessa îl făcea pentru Bogdan. Internauta care a asistat la întreaga scenă susține că bărbatul ar fi devenit agresiv verbal, după ce l-ar fi deranjat că iubita sa era așezată într-o poziție în care nu permitea oamenilor să treacă pe trotuar. În plus, ea a fost nemulțumită de faptul că nu a vrut să facă poze cu ea sau cu alți fani.

Videoclipul postat pe TikTok de internaută a adunat reacții serioase în mediul online. În timp ce unii au susținut-o pe tânără, alții i-au luat apărarea cântărețului. De asemenea, răspunsul lui Bogdan de la Ploiești nu a întârziat să apară.

Cum a răspuns Bogdan de la Ploiești acuzațiilor

Manelistul a răspuns prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele de socializare. Acesta crede că fata a vrut să obțină vizualizări de pe urma celebrității lui. Mai mult decât atât, i-a transmis că ar trebui să fie mai înțelegătoare cu privire la programul pe care îl au artiștii și că nu mereu sunt disponibili să interacționeze cu fanii.

Bravo! Felicitări! Ai câștigat doar niște vizualizări false. Felicitări și tatălui tău, că l-am văzut pe lângă tine pe acolo, care te susține în ceea ce faci. Foarte tare să filmezi un artist, să scrii că e arogant și să o bată pe Vanessa și ați făcut vizualizări, ați rupt. Urâtă educație ți-au dat părinții tăi. Eu am învățat de la mama și de la tata să nu răspund cu răutate. Am foarte mare încredere în Dumnezeu și știu că veți primi după suflet. Am avut nu mai puțin de trei cântări ieri seară, la ora 22:00, chiar și aici unde mă filmezi tu, eu nu aveam timp liber. (…) Să știți că în spatele nostru stau foarte multă muncă, nopți nedormite și câteodată chiar nu avem timp, a declarat Bogdan de la Ploiești pe TikTok.

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Emisiunea de la Antena 1 în care Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean apar împreună, la 9 luni de la despărțire