Bogdan de la Ploiești, răsfățat ca un rege de Vanessa! A venit să-l ia de la salon cu Urusul

Bogdan de la Ploiești este răsfățat de iubita lui, Vanessa Gabriela, nepoata lui Sorinel Puștiu. CANCAN.RO a surprins momentul în care Vanessa sosește ca un șofer personal, cu Lamborghini Urus al lui Bogdan, chiar la poarta salonului. Se știe cu oamenii de acolo, pentru că se salută foarte cordial cu cineva la intrare. Dar când să să-l preia pe Bogdan, ia-l de unde nu-i! Vanessa se fâstâcește, îl caută prin zonă. Până la urmă cei doi iubiți se regăsesc!

Vanessa, 22 de ani, este de profesie model și de ceva timp e iubita lui Bogdan de la Ploiești. Se vede că sunt o combinație super bună, atât în viața privată cât și în activitatea de business. Vanessa îl ajută mult pe Bogdan cu promovarea brandului de băuturi alcoolice pe care l-a lansat, Instagramul lui Bogdan e plin cu poze cu ei împreună.

Cât despre viața de zi cu zi, ce să mai spunem. Se dă Ro-Alertul de ieșire de la salon, Vanessa primește notificarea, urcă rapid în Lamborghini Urus mov, unicat în România, sosește la salon unde Bogdan e în „șantier”. Simpatică și iubită de toată lumea, Vanessa e întâmpinată la poartă și pupată de angajați, semn că e „de-a casei” pe-acolo.

Vanessa îl răsfață pe Bogdan de la Ploiești ca pe un rege

După care vin câteva momente mai tensionate, pe sistem „ale tinereții valuri”. Vanessei nu-i e clar dacă Bogdan mai e sau nu în salon, așa că iese grăbită din nou pe poartă, să se uite pe stradă. Ți-ai găsit! E mult de lucru la un star precum Bogdan. E tot în salon! Vanessa se întoarce și discută prietenește cu un alt angajat. Moment în care iese Bogdan! E pregătit de spectacol, frizura este impecabilă, barba aranjată la milimetru, plus multe alte „manopere”. Ține în mână o cămașă care ne amintește de celebrul moment „Vanessa, mi-ai adus cămașa?”, care a devenit viral în timpul „Odiseei” de la începutul relației celor doi.

Bogdan e îmbrăcat complet în alb, asortat cu iubita lui. Grăbit, Bogdan se îndreaptă direct spre Lamborghini, însă din nou o surpriză: conduce tot Vanessa! Foarte drăguț din partea lui Bogdan s-o mai lase și pe iubita lui să simtă imensa putere a bolidului mov!

Relația celor doi pare să meargă foarte bine, în ciuda unor afirmații cum că Bogdan ar fi fost cam agresiv cu iubita lui, o poveste pe care BDLP a explicat-o cât se poate de succint AICI. De altfel, Vanessa i-a luat de curând lui Bogdan un cadou destul de scump și sofisticat, prilej cu care cei doi și-au reînnoit declarațiile de iubire.

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