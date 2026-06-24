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Adrian Sînă s-a zbenguit pe pietonală cu o mână de puștoaice! Cum l-am filmat pe artist în timp ce zvonurile divorțului de Anca Serea au luat amploare

De: roxana tudorescu 24/06/2026 | 19:30
Adrian Sînă s-a zbenguit pe pietonală cu o mână de puștoaice!
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După zvonurile care au alimentat speculațiile privind un posibil divorț în cuplul Adrian Sînă și Anca Serea, artistul a fost surprins recent pe Calea Victoriei, într-o companie selectă. Adi a atras atenția fiind flancat de mai multe femei frumoase, toate îmbrăcate în alb și cu zâmbetul pe buze. Paparazzii CANCAN au imagini surprinzătoare cu Adrian Sînă, surprins într-o formă de zile mari, plin de entuziasm și voie bună, înconjurat de prezențe feminine care au atras toate privirile.

De aproape 15 ani împreună și cu o familie care numără șase copii, Adi Sînă și Anca Serea au fost mereu considerați unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Cei doi și-au unit destinele în 2015, iar de atunci au trecut împreună atât prin momente de fericire, cât și prin provocări care le-au testat relația.

Adî Sînă, apariție surprinzătoare pe Calea Victoriei

Dacă la prima vedere imaginile par să spună o cu totul altă poveste, realitatea este mult mai simplă. Adi Sînă nu se afla la vreo petrecere exclusivistă, ci pe platourile de filmare ale noului său videoclip, pentru piesa „Sunt nebun după tine”. Aproximativ 50 de femei, toate îmbrăcate în alb, au luat parte la filmări, iar decorul a amintit mai degrabă de un spectaculos White Party. Atmosfera a fost una de poveste, cu cadre elegante, multă energie și o imagine care promite să transforme noul clip într-un adevărat spectacol vizual. Adi Sînă a fost în centrul atenției, iar imaginile surprinse la filmări lasă de înțeles că pregătește un proiect special pentru fanii săi.

În centrul atenției s-a aflat și Sânziana Sooper, cea care apare în prim-plan alături de artist în mai multe cadre spectaculoase. Nu știm dacă filmările pentru cel mai nou videoclip s-au încheiat sau dacă Adi Sînă mai pregătește și alte surprize, însă un lucru este cert: așteptăm cu nerăbdare lansarea clipului. Până atunci, rămânem cu ochii și pe evoluția relației dintre artist și Anca Serea, mai ales după valul de speculații din ultima vreme.

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