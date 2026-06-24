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Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea, după ce s-a spus că s-ar separa de Adi Sînă? Imaginile au devenit publice

De: Denisa Crăciun 24/06/2026 | 08:44
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea, după ce s-a spus că s-ar separa de Adi Sînă? Imaginile au devenit publice
Bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea/ sursa foto: social media
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Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Cu toate acestea, de curând, a apărut un zvon în mediul online, conform căruia cei doi ar divorța. Până în acest moment niciunul dintre ei nu a vorbit despre subiectul delicat, însă soția lui s-a afișat alături de un alt bărbat pe pagina sa de Instagram.

Anca Serea și Adrian Sînă sunt împreună de peste un deceniu. Au șase copii cu care se mândresc de fiecare dată când au ocazia. Deși sunt discreți în privința vieții personale, au avut apariții constante în mediul online și la evenimente. Lucrurile s-au cam schimbat în ultima vreme, astfel că fotografiile de cuplu au devenit din ce în ce mai rare. Mai mult decât atât, Anca nu își mai urmărește soțul pe Instagram. Toate acestea i-au făcut pe fani să suspecteze că ar divorța. După ce au apărut aceste zvonuri, vedeta s-a afișat cu un alt bărbat pe rețelele de socializare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea

Anca Serea și Adi Sînă și-au unit destinele în 2015. Au împreună patru copii, însă alături de ei cresc și ceilalți doi copii ai Ancăi, dintr-o relație anterioară. Formează o familie numeroasă și mereu au pozat în ipostaze perfecte. Totuși, pare că lucrurile s-au schimbat radical. De curând, o fană a stârnit curiozitatea tuturor printr-o simplă întrebare: au divorțat cei doi? Ei bine, mulți au răspuns că nu s-ar mira, mai ales că artistul ar fi călcat strâmb de mai multe ori.

Chiar dacă până în acest moment nu au confirmat sau infirmat zvonurile, un detaliu uluitor iese la suprafață. Anca Serea s-a afișat alături de un alt bărbat pe Instagram. Cei doi erau în parc, alături de fetița ei. Este vorba despre Bogdan, instructorul ei de yoga și pilates. Aceștia se pregăteau să înceapă exercițiile.

Bogdane, ce faci? De ce m-ai chemat tu pe mine la ora asta? Bine, Bogdan. Hai să muncim, să ardem, nu? E ceva rău, rău, rău e, a spus Anca Serea pe Instagram.

Mesajul subliminal postat de Adi Sînă

Pe de altă parte, Adi Sînă a postat un videoclip pe Facebook, în care apărea alături de mai mulți oameni și cântau o piesă. Versurile sunt pline de semnificație.

Sunt nebun după tine/ La mulți nu le convine/ Ți-am dat tot din ce sunt/ Dintre cer și pământ/

Sunt nebun după tine/ La mulți nu le convine/ Ești în inima mea/ Și aici te voi păstra, sunt versurile pe care le-a postat Adrian Sînă pe Facebook.

VEZI ȘI: Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: „Ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu acest gând”

Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? Mesajele care au împânzit internetul: ”El a înșelat-o de la început”

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