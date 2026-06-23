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Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? Mesajele care au împânzit internetul: ”El a înșelat-o de la început”

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 08:30
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? Mesajele care au împânzit internetul: ”El a înșelat-o de la început”
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit?/ sursa foto: social media
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Anca Serea și Adi Sînă sunt din nou în centrul atenției. De această dată, internauții au suspiciuni cu privire la relația celor doi. O întrebare publicată pe un grup de Facebook ridică semne de întrebare. Răspunsurile nu au întârziat să apară și scot la iveală detalii importante.

Anca Serea și Adi Sînă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceștia sunt împreună de mai bine de un deceniu, în anul 2015 și-au unit destinele și sunt considerați unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Au o familie numeroasă, iar copii le umplu casa și inimile de fericire. Cu toate acestea, de curând, o postare de pe un grup de Facebook trezește suspiciuni. Un internaut a pus o întrebare importantă: s-au despărțit sau nu Anca și Adi? Ei bine, răspunsurile au apărut, la fel și detalii uluitoare.

Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit?

Anca Serea și Adi Sînă sunt un cuplu discret. Cu toate acestea, au avut adesea apariții în mediul online sau la diverse evenimente. De ceva timp, însă, lucrurile s-au cam schimbat. În ultima perioadă nu au mai postat împreună pe rețelele de socializare, iar asta au observat și fanii lor. De curând, o persoană curioasă a postat pe un grup dedicat influencerilor din România dacă cei doi s-au despărțit. Motivul care a dus la această suspiciune este că Anca nu își mai urmărește soțul pe Instagram.

De asemenea, răspunsurile fanilor nu au întârziat să apară. Unele comentarii spun că nu se așteaptă la așa ceva și că păreau o familie frumoasă.

N-am observat. Mie mi-ar părea rău pentru familia lor. Mi se pare trist că numai de divorțuri auzi în ultima vreme…, a fost răspunsul unui internaut.

Pe de altă parte, alții au spus că au mai auzit zvonuri conform cărora artistul ar fi dat mesaje mai multor domnișoare. Mai mult decât atât, că ar fi înșelat-o de mai multe ori pe Anca Serea.

Dacă într-adevăr s-au despărțit, atunci chiar mă bucur pentru Anca, ea merită un bărbat și nu martalog ca ăsta veșnic în călduri. Circulă de mult timp povești că scrie la fete, și că a înșelat-o pe nevastă; Mie îmi par pocăiți; Care familie? El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins, sunt doar câteva dintre comentarii.

Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit?/ sursa foto: social media
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit?/ sursa foto: social media

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