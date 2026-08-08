Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului. Cei doi ar urma să-și unească destinele pe 8 august 2026, în Portugalia, iar lista invitaților anunțați în presa internațională a stârnit deja controverse. Printre numele vehiculate se află și două dintre cele mai cunoscute figuri din lumea sporturilor de contact: Khabib Nurmagomedov și Conor McGregor.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și Georgina Rodriguez, 32 de ani, formează un cuplu de aproape un deceniu, iar nunta lor este prezentată de presa internațională drept „nunta secolului”. Cei doi au păstrat discreția în privința detaliilor evenimentului, însă informațiile despre invitați au început deja să circule.

Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, Travis Scott, Vin Diesel, Rio Ferdinand, Piers Morgan și IShowSpeed sunt doar câteva dintre vedetele despre care s-a scris că ar putea participa la marele eveniment.

Nurmagomedov și Conor McGregor, față în față după 8 ani?

Printre invitații despre care presa internațională susține că ar fi fost incluși pe lista lui Cristiano Ronaldo se numără și Khabib Nurmagomedov și Conor McGregor. Problema este că relația dintre cei doi foști campioni UFC este departe de a fi una cordială.

Khabib și McGregor nu s-au mai întâlnit în public de aproximativ opt ani, iar ultima lor confruntare a rămas una dintre cele mai controversate din istoria UFC. În octombrie 2018, Khabib Nurmagomedov l-a învins pe Conor McGregor într-o luptă pentru titlul mondial la categoria lightweight. După încheierea meciului, tensiunile au escaladat, iar au urmat scene violente în interiorul și în afara octogonului.

Conflictul dintre cei doi nu s-a rezumat însă la rivalitatea sportivă. McGregor a făcut de-a lungul timpului mai multe declarații jignitoare la adresa lui Khabib și a oamenilor din Daghestan, regiunea natală a fostului campion rus.

„Nu se suportă” și ar putea exista o confruntare

Unele publicații internaționale au remarcat situația neobișnuită. Au sugerat că o eventuală întâlnire între cei doi la nunta lui Cristiano Ronaldo ar putea provoca un moment tensionat.

Khabib și McGregor nu s-au mai întâlnit de opt ani, iar rivalitatea dintre ei este bine cunoscută. În acest context, presa speculează chiar asupra posibilității unei confruntări fizice, dacă cei doi ar ajunge să se întâlnească la eveniment. Deocamdată, însă, nu există o confirmare oficială că ambii vor fi prezenți la ceremonie. Rămâne, astfel, de văzut dacă invitația lui Ronaldo îi va aduce efectiv în același loc pe cei doi foști rivali.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, împreună din 2016

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2016. Deși sunt împreună de aproximativ zece ani, fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe Georgina abia în 2025. Ronaldo are cinci copii: Cristiano Ronaldo Jr., gemenii Eva și Matteo, Alana Martina și Bella Esmeralda. Georgina este mama celor două fete, Alana și Bella.

Fotbalistul a povestit că cererea în căsătorie a venit într-un moment spontan, după ce una dintre fiicele sale a asistat la scena în care acesta îi oferea inelul Georginei.

„Știam că o să o fac într-o zi, dar nu plănuisem să o fac în acel moment. Fiicele mele încă dormeau. Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul să i-l dau lui Gio. În timp ce i-l înmânam, cei doi copii ai mei au intrat și m-au întrebat: «Tată, ai de gând să-i dai inelul mamei și să o ceri în căsătorie?»”, a povestit Ronaldo despre momentul cererii.

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