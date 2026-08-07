Gianni Infantino se confruntă cu o nouă lovitură la conducerea FIFA. Președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, i-a cerut demisia și a declarat că, în opinia sa, „nu mai există cale de întoarcere” pentru președintele forului mondial.

Declarația vine într-un moment extrem de dificil pentru Infantino, care a fost criticat în ultimele zile pentru modul în care a gestionat un controversat plan de atragere a unor investitori privați în drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor competiții FIFA, potrivit The Independent.

Norvegia îi cere lui Gianni Infantino să demisioneze

Lise Klaveness, președinta Federației Norvegiene de Fotbal, a criticat dur conducerea lui Gianni Infantino și a cerut ca acesta să renunțe la funcție.

Klaveness consideră că problemele din interiorul FIFA au ajuns într-un punct în care este nevoie de o schimbare la vârful organizației. Declarațiile sale reprezintă una dintre cele mai ferme poziții publice împotriva lui Infantino venite din partea unei federații naționale.

„Nu mai există cale de întoarcere”, a transmis Klaveness, referindu-se la situația președintelui FIFA.

Poziția Norvegiei vine după ce mai multe federații europene și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care Infantino conduce organizația.

Planul care a declanșat criza de la FIFA

Infantino a fost nevoit recent să renunțe la un plan prin care FIFA intenționa să atragă investiții private în drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor competiții.

Proiectul, asociat cu înființarea FIFA Forward Enterprise, ar fi presupus vânzarea unor participații în drepturile comerciale ale competițiilor FIFA. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, obiectivul era atragerea unor investiții de ordinul miliardelor de dolari.

Planul a provocat însă reacții puternice în lumea fotbalului. Mai multe persoane din interiorul FIFA s-au plâns că nu au fost consultate suficient, iar UEFA a amenințat cu boicotarea unor evenimente FIFA dacă proiectul ar fi fost aprobat.

În urma presiunilor, Infantino a abandonat propunerea și și-a cerut scuze pentru „greșelile” făcute în procesul de concepere și comunicare a proiectului.

Infantino încă are susținători

În ciuda presiunilor, Gianni Infantino nu este complet izolat în interiorul FIFA. Președintele forului mondial continuă să beneficieze de sprijinul unor federații importante, iar lupta pentru controlul organizației este departe de a fi încheiată, notează presa internațională.

Federații din Africa, precum și alte asociații naționale, și-au exprimat susținerea pentru Infantino. În același timp, poziția unor federații europene arată că în interiorul FIFA există o ruptură tot mai vizibilă.

Situația este cu atât mai importantă cu cât Infantino se află în fața unui nou mandat la conducerea FIFA, iar sprijinul federațiilor naționale este esențial pentru viitorul său în fruntea forului.

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