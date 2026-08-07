De ce s-a despărțit Cătălin Crișan de iubită. Artistul a spus tot: „Nu pot să ajung la standardele ei”

Cătălin Crișan și Camelia Tabără au decis să meargă pe drumuri separate. Dacă până acum nu a oferit detalii despre motivul despărțirii, artistul a fost mai sincer ca niciodată în cadrul unui interviu recent.

Cătălin Crișan este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Acesta are o carieră de succes, însă pe plan amoros a trăit dezamăgiri intense. În urmă cu ceva timp, el a anunțat prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online că el și Camelia Tabără nu mai formează un cuplu.

Totuși, solistul a preferat să fie discret, asta până de curând, când a vorbit deschis despre motivele separării. El a adus în discuție un subiect important: standardele fostei partenere.

De ce s-a despărțit Cătălin Crișan de iubită

Artistul a fost mereu discret când a fost vorba de viața sa personală, tocmai de aceea nu și-a dorit să vorbească despre motivele care au dus la despărțirea de iubita sa. Cu toate acestea, recent, el a oferit un interviu pentru VIVA!, acolo unde a explicat că nu reușea să atingă standardele înalte ale Cameliei Tabără, iar de aceea s-a retras.

Nu este contul spart. Și dacă mă întrebați de ce ne-am despărțit, scrieți așa: nu pot să ajung la standardele înalte pe care le are partenera de viață. Sunt mult sub ceea ce își dorește dânsa, a precizat Cătălin Crișan pentru VIVA.

Vestea că cei doi nu mai formează un cuplu a șocat întreaga sa comunitate din mediul online. Mai mult decât atât, fanii săi au crezut atunci când a anunțat separarea că a fost, de fapt, ținta unui atac cibernetic, iar contul a fost spart.

Doar pentru cei interesați, vă anunț că relația mea, cu prietena mea, Doamna Camelia, s-a încheiat. Sper să nu mă întrebați de ce… Ce vă rog este să mă criticați «ușor». Cum vă spun de fiecare dată: îmi iubesc românii mei și fac acest lucru de 39 de ani. Restul… este treaba mea…, a scris atunci artistul.

Prima reacție a lui Cătălin Crișan după ce a anunțat despărțirea

În urma postării, reacțiile nu au întârziat să apară. Așa cum era de așteptat, toți și-au dorit mai multe explicații de la el. Pentru că la acel moment nu și-a dorit să abordeze acest subiect, Cătălin Crișan a mai făcut o postare prin care le transmite tuturor că dacă sunt curioși să se adreseze fostei partenere.

Cine dorește amănunte, aveți aici numărul doamnei: Camelia Tabără: 07……. Dacă nu este grav, nu reacționez…, a menționat el.

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