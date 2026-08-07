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Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei

De: Andreea Stăncescu 07/08/2026 | 17:05
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Câți ani trebuie să lucrezi pentru o pensie de peste 6000 de lei?
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O pensie de aproape 6.500 de lei poate părea greu de atins pentru mulți români, mai ales în condițiile în care pensia medie la nivel național este de aproximativ 2.821 de lei. Totuși, un fost angajat din Brașov demonstrează că un stagiu consistent de cotizare și un parcurs profesional bine remunerat pot conduce la un astfel de venit după retragerea din activitate.

Bărbatul a lucrat ca sculer-matrițer la Uzina de Camioane din Brașov și s-a pensionat la vârsta de 59 de ani, înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. Chiar și în aceste condiții, dosarul său de pensie arată un stagiu contributiv de 38 de ani, perioadă în care a acumulat suficiente puncte pentru a beneficia de o pensie considerabil peste media națională.

Câți ani a lucrat bărbatul

Conform calculelor, acesta a obținut 70,8 puncte de contributivitate, la care s-au adăugat punctele de stabilitate acordate pentru anii lucrați peste anumite praguri prevăzute de lege. Pentru cei 13 ani care au generat acest bonus, fostul angajat a primit încă 9,25 puncte, ceea ce a ridicat totalul la aproximativ 80 de puncte.

În baza valorii punctului de referință de 81 de lei, pensia rezultată ajunge la aproape 6.480 de lei pe lună, apropiată de pragul de 6.500 de lei. Cazul ilustrează modul în care vechimea în muncă și nivelul contribuțiilor pot influența cuantumul pensiei în sistemul public.

Documentele care au stat la baza recalculării arată și veniturile încasate de acesta în perioada în care activa în industria brașoveană. La începutul anilor ’80, salariul său brut varia între aproximativ 2.700 și 3.400 de lei pe lună, o remunerație la care se adăugau sporul de vechime și alte sume obținute în funcție de performanța în muncă.

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