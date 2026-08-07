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Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 17:47
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își petrece mama lui Mario Berinde zilele după tragedie
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Moartea lui Mario Berinde a lăsat un gol imens în sufletele celor din familia sa. Mama copilului traversează în continuare una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. De curând, sora băiatului a vorbit despre felul în care cea care i-a dat viață încearcă să facă față pierderii.

Familia lui Mario Berinde trece prin momente cumplite, după ce băiatul a fost ucis. Sora tânărului a fost mai sinceră ca niciodată și a povestit cum trăiește acum mama lor. Viața ei s-a schimbat radical, iar acum îi este greu să își reia activitățile zilnice obișnuite. Mai mult decât atât, nu a mai deschis deloc cafeneaua familiei.

Cum își trăiește zilelele mama lui Mario Berinde după tragedie

Sora băiatului a explicat că femeia nu și-a reluat nici până acum activitatea. Ea a povestit că își petrece timpul doar în casă sau la cimitir, fiindu-i dificil să facă orice altceva. De asemenea, ea a menționat că mama ei nu a mai deschis cafeneaua pe care o deține

Mama nu mai deschide cafeneaua. Mama toată ziua stă în casă, la cimitir și cam atât, a povestit sora lui Mario Berinde.

În plus, și ei îi este greu să intre în locație, pentru că îi amintește de fratele ei.

Eu nu sunt capabilă să am grijă de cafeneaua aia, că orice e acolo îmi amintește de fratele meu, a mai adăugat tânăra.

Amintirile pe care le are sora lui Mario Berinde cu el

Aceasta nu a vorbit doar despre suferința pe care o simte în fiecare zi. Sora lui Mario și-a amintit momentele petrecute cu el. Cei doi mergeau împreună la sală și a menționat despre ambiția pe care o avea băiatul.

Cea mai de preț amintire pe care o am cu el, cea mai recentă, era că mergeam la sală și eu tot îi spuneam că are timp, el mă punea să îi dau exerciții cât mai multe ca să facă mai mult. Îi spuneam lasă, că ai timp, din prima zi te rupi. El voia peste noapte să se facă, a povestit ea.

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