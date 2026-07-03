Tatăl lui Mario Berinde a fost eliberat din închisoare. Bărbatul a mers la mormântul fiului său

Recent, Viorel Berinde, tatăl lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de prietenii lui la Cenei, județul Timis, a fost eliberat din închisoare. Primul drum al bărbatului a fost direct la mormântul fiului său.

Crima care a îngrozit România a avut loc în ianuari 2026, când Mario Berinde, un adolescent de 16 ani din Timiș, a fost ucis cu brutalitate de către prietenii lui, doi tineri de 15 și 13 ani. La momentul respectiv, Viorel Berinde, tatăl său, ispășea o pedeapsă cu închisoarea – fiind condamnat pentru infracțiuni de furt și suspiciuni de trafic de droguri. Bărbatul a obținut permisiunea pentru a merge la înmorântarea fiului său, pe 24 ianuarie, apoi a revenit în spatele gratiilor. În ultimele luni, acesta a depus mai multe cereri pentru a fi eliberat condiționat, iar în cele din urmă instanța i-a aprobat solicitarea.

Tatăl lui Mario Berinde a fost eliberat din închisoare

Pe 23 iunie, acesta a fost eliberat din penitenciar, iar primul drum pe care l-a făcut a fost direct la mormântul fiului său. În imaginile distribuite pe social media, locul de veci al adolescentului este acoperit cu flori, jucării, candele și ghirlande luminoase. Copleșit de durere, tatăl adolescentului a petrecut câteva clipe la căpătâiul propriului copil, în liniște, într-un moment de reculegere în fața tragediei care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Tatăl lui Mario Berinde vrea să-i facă fiului său dreptate

După eliberare, bărbatul le-ar fi spus apropiaților că nu se va da bătut până când cei vinovați de moartea fiului său nu vor răspunde în fața legii. Acesta își dorește să acționeze pe cale legală, evitând astfel orice formă de răzbunare prin care ar putea să-i fie afectată libertatea abia dobândită. De asemenea, Viorel Berinde are de gând să facă o schimbare radicală și ar urma să se mute definitiv în străinătate, în Spania sau Elveția, unde ar încerca să își refacă viața.

Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 luni după ce a fost ucis de prietenii săi. Ți se rupe sufletul!

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