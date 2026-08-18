Leni Klum, fiica supermodelului Heidi Klum, își construiește propriul parcurs în industria modei, după ce a crescut văzându-și mama lucrând în lumea modellingului. Tânăra în vârstă de 22 de ani spune că Heidi a fost una dintre principalele sale surse de inspirație și că cele două au rămas extrem de apropiate.

Fiica lui Heidi Klum, model de succes

Leni a vorbit despre cariera sa și despre relația cu mama ei într-un interviu acordat The Daily Front Row. Tânăra este în prezent reprezentată de IMG Models și spune că și-a dorit să devină model încă din copilărie.

„Mergeam cu mama la serviciu tot timpul când eram mică și vedeam cât de fericită era și cât de distractivă era meseria ei”, a povestit Leni.

Interesul pentru modelling a apărut foarte devreme. Leni își amintește că, încă de la aproximativ 4 ani, obișnuia să le ceară membrilor echipei mamei sale să o machieze. La 12 ani i-a spus lui Heidi că vrea să-i urmeze cariera, însă mama sa a lăsat-o să înceapă modellingul abia la 16 ani.

Leni Klum, despre relația cu Heidi

Deși a crescut în lumea modei, Leni spune că nu a ales acest drum doar datorită celebrității mamei sale. Ceea ce a atras-o a fost în primul rând faptul că a văzut cât de mult îi place lui Heidi ceea ce face.

„Pe platou zâmbea și râdea tot timpul. Pentru ea, aceea este munca și o iubește”, a spus Leni.

Tânăra spune că își dorește același lucru pentru propria carieră: să fie fericită cu ceea ce face și să meargă cu plăcere la fiecare ședință foto sau proiect.

Leni și Heidi au și o relație foarte apropiată. Cele două vorbesc frecvent și își trimit fotografii una alteia, iar Leni a povestit că mama sa continuă să fie o persoană importantă în viața ei.

A ratat absolvirea pentru o campanie de modelling

Cariera în modelling a ajuns să interfereze chiar și cu studiile sale. Leni a urmat cursuri de design interior la Parsons School of Design, apoi s-a transferat la New York University, unde a studiat online pentru a putea călători la proiectele profesionale. În luna mai, Leni a ratat ceremonia de absolvire de la NYU pentru că se afla la Londra, unde filma o campanie pentru Guess.

„Tot am primit diploma!”, a glumit ea.

În prezent, Leni Klum este reprezentată de IMG Models și își dezvoltă cariera independent, după ce a apărut în campanii și reviste importante.

Cine sunt părinții lui Leni Klum

Leni Klum s-a născut în 2004, în urma relației dintre Heidi Klum și omul de afaceri italian Flavio Briatore. Cei doi s-au despărțit înainte de nașterea fiicei lor, iar Leni a fost crescută în mare parte de Heidi și de cântărețul Seal, cu care supermodelul s-a căsătorit în 2005.

Seal a adoptat-o oficial pe Leni în 2009, când aceasta avea 5 ani. Deși Flavio Briatore este tatăl biologic al tinerei, relația dintre cei doi a fost mult timp una discretă, iar Leni a crescut alături de Seal și de frații ei vitregi.

Heidi Klum și Seal au împreună trei copii biologici: Henry, Johan și Lou. Modelul german are, de asemenea, o familie numeroasă alături de actualul său soț, Tom Kaulitz, cu care s-a căsătorit în 2019.

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