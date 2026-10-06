Alertă în România! David, un băiețel de 11 ani, a dispărut fără urmă. Sunați la 112 dacă îl vedeți!

Este alertă de dispariție în România! David Perciuleac, în vârstă de 11 ani, a plecat de acasă – din comuna Hărman, județul Brașov, și nu a mai revenit. Băiatul a fost văzut ultima dată în cursul zilei de marți, 6 octombrie.

Dispariția lui David Perciuleac a fost anunțat marți noaptea, după ce băiatul a plecat în cursul zilei și nu a mai revenit până în prezent. Autoritățile fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre locul în care se află minorul să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgențe 112.

”Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov efectuează verificări pentru identificarea lui Perciuleac David, în vârstă de 11 ani, din comuna Hărman, judeţul Braşov, care, în cursul zilei de astăzi, 6 octombrie, ar fi plecat de la domiciliu şi nu ar mai fi revenit până în prezent. La momentul plecării era îmbrăcat cu o bluză de trening de culoare neagră cu roşu, pantaloni de trening şi purta pe spate un rucsac de culoare albastră”, transmit oficialii Poliţiei.

David Perciuleac a plecat de acasă și nu a mai revenit

Poliția Brașov a transmis și semnalmentele vestimentare ale copilului, informații care pot fi importante pentru identificarea acestuia. La momentul plecării de la domiciliu, David Perciuleac purta o bluză de trening de culoare neagră cu roșu și pantaloni de trening.

Cei care dețin și pot furniza informații cu privire la persoana semnalată sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Orice informație poate fi importantă pentru găsirea minorului.

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