Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o nouă ieșire tensionată în relația cu presa. La biserica pe care a construit-o în Voluntari, omul de afaceri a reacționat nervos la întrebările unui reporter și a ajuns să îl îmbrâncească și să îi adreseze mai multe jigniri.

Incidentul s-a produs la o zi după conflictul verbal avut de Becali într-o emisiune televizată. În timpul unei discuții cu jurnaliștii prezenți la biserică, patronul FCSB a transmis că va lua singur toate deciziile importante la club, după care a intrat într-un schimb tensionat de replici cu un reporter.

Gigi Becali: „Doar eu iau hotărâri de acum”

În fața jurnaliștilor, Gigi Becali a vorbit despre rolul său în conducerea clubului și a susținut că nicio decizie nu va mai fi luată fără acordul său.

„Eu am stat și am analizat. Până pun eu mâinile în coșciug, nu mai comandă nimeni la club. Poate să vorbească și Vasile, și toți, voi jurnaliștii ăștia care vorbiți. Nu mai există! Doar eu iau hotărâri de acum! Eu fac tot de acum încolo. De acum, nimic nu mai mișcă!”

Conform GSP, situația s-a tensionat după ce un reporter l-a întrebat:

„Nu vă e teamă că-l supărați și pe Reghecampf?”

Schimb dur de replici cu un reporter

Întrebarea l-a deranjat pe patronul FCSB, care a reacționat imediat și a refuzat să continue dialogul în termenii propuși de jurnalist.

„Bine, mă, tu de la ce televiziune ești? Antena. A, dacă ești de la Antena, lasă-mă în pace. Bine, mă, cârcoteală. Nu pui tu întrebări, ați venit să vă spun eu un punct de vedere. Nu-mi pui tu întrebări. Cine ești tu, Moraru? Ești chestionator și tu? Hai lasă, pui întrebări să faceți mizerii și să inventați numai minciuni că vezi Doamne câștigă Becali nu știu câte milioane. Voi cu Antena mincinoasă! Antena este aici? Nu te mai primesc. Aici e proprietate privată. Dacă ești obraznic așa”.

Tensiunile au continuat, iar Becali l-a împins pe reporter în timp ce îi cerea să plece.

„Gata, bă, lasă-mă în pace! Nu vreau, ia ăsta de aici și pleacă! N-ai voie să stai aici! E proprietate privată! Pleacă de aici! Ești obraznic! Pleacă de aici, nu vreau să vorbesc cu tine!”

După incident, jurnalistul l-a întrebat:

„De ce mă bruscați?”

Răspunsul lui Becali a fost unul la fel de dur:

„Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Plecați cu Antena voastră vagaboandă! Veniți să faceți nervi la om! Dacă sunteți televiziune, trebuie să vă dați voi importanți. Veniți, luați punct de vedere și cu asta-basta, vagabonților!”

A invocat și conflictul avut cu Vali Moraru

La scurt timp după altercația cu reporterul, Gigi Becali a adus în discuție și disputa verbală avută anterior cu moderatorul Vali Moraru.

„M-am spovedit dimineață, că l-am paradit pe Moraru de la Digi. Dar ăsta de la Antene e vagabond, că e vagabond el. Bă, lasă-mă în pace! Dar acum trebuie să mă duc iarăși să mă spovedesc. Ce întrebări să pune, e procuror! Acum să bage imaginile pe TikTok!”

Spre finalul întâlnirii cu presa, omul de afaceri și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, însă discursul său a inclus și un nou atac la adresa reporterului.

„Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Și eu vreau să vorbim frumos, nu să vii și să pui întrebări… iertați-mă, e colegul vostru. Dar ce să fac? Sunt și eu om, voi sunteți mulți. Dacă e și unul agresiv… Acum mă duc să mă spovedesc din cauza la vagabond. Hai, să fiți sănătoși”.

Un alt incident cu un jurnalist, petrecut în urmă cu șase luni

Nu este prima dată când Gigi Becali este implicat într-un episod controversat în relația cu reprezentanții presei. La aniversarea sa de 68 de ani, în cadrul unei conferințe de presă organizate tot la biserica din Voluntari, acesta a avut o reacție neașteptată față de un reporter aflat lângă el.

Discuția a pornit de la rețelele sociale, moment în care Becali l-a întrebat pe jurnalist dacă folosește TikTok. După ce acesta a răspuns că nu are cont pe platformă, ci doar pe Facebook și Instagram, patronul FCSB l-a acuzat că minte și l-a lovit cu palma peste față, gest făcut în timp ce râdea. Episodul a stârnit atunci numeroase reacții în spațiul public.

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