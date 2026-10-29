Ce ritual respectă Gigi Becali în fiecare noapte, între orele 02:00 și 07:00: „E numai şi numai lumânare”

Ce ritual respectă Gigi Becali în fiecare noapte, între orele 02:00 și 07:00: „E numai şi numai lumânare”
Gigi Becali
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Programul zilnic al lui Gigi Becali este complet diferit de cel al majorității oamenilor. Patronul FCSB își începe ziua în miez de noapte și petrece ore întregi la biserica ridicată de el în Pipera, unde participă la slujbele religioase înainte de a se retrage pentru odihnă.

Cunoscut pentru credința sa profundă și pentru implicarea constantă în viața religioasă, Gigi Becali și-a construit de-a lungul anilor o rutină pe care o respectă aproape fără abatere. Omul de afaceri ajunge la biserică în timpul nopții și participă la mai multe slujbe înainte de răsăritul soarelui, după care se întoarce acasă.

Ce ritual respectă Gigi Becali în fiecare noapte

Gigi Becali a dezvăluit că ajunge la biserica pe care a construit-o în Pipera în jurul orei 02:00 și rămâne acolo până după ora 07:00. În acest interval, participă la două slujbe religioase desfășurate la altare diferite.

„Eu merg la biserică la 02:00 noaptea şi stau până după 07:00 dimineaţa. Noaptea, de la ora 02:00 începe slujba. Şi dup-aia, de la ora 06:00 la 07 şi jumătate, urmează Sfânta Liturghie.

Apoi eu mă duc şi sus, că avem două altare. Eu stau la două slujbe, două liturghii, dar mă împărtăşesc numai la una. La Muntele Athos mai sunt şi lumini, dar aici la mine e numai şi numai lumânare”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.

Potrivit declarațiilor sale, întreaga activitate religioasă ocupă o mare parte din primele ore ale zilei. Omul de afaceri participă la ambele liturghii, însă a precizat că se împărtășește o singură dată.

Când doarme Gigi Becali

După ce își încheie programul la biserică, patronul FCSB se retrage acasă pentru odihnă. Acesta doarme până în jurul după-amiezii, între orele 15:00 și 16:00, recuperând astfel orele petrecute treaz în timpul nopții.

Rutina sa este una atipică în comparație cu programul obișnuit al majorității oamenilor, însă Becali a vorbit în repetate rânduri despre importanța pe care credința o are în viața sa și despre timpul pe care îl dedică activităților religioase.

Revine la biserică și seara

Ziua lui Gigi Becali nu se încheie odată cu slujbele de dimineață. După perioada de odihnă de acasă, acesta se întoarce din nou la lăcașul de cult pentru a participa la vecernie, slujba religioasă oficiată în cursul serii.

Astfel, mare parte din programul zilnic al omului de afaceri gravitează în jurul activităților religioase. De la slujbele începute în toiul nopții și până la participarea la vecernie, patronul FCSB își organizează întreaga zi în jurul credinței, respectând cu rigurozitate rutina pe care și-a stabilit-o de mai mulți ani.

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Gigi Becali l-a refuzat fără milă! Latifundiarul din Pipera, apăsat de gânduri. Nici nu a vrut să audă de poze!

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