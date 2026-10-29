„Se poate duce spre creier!” Louis Florea, declarații exclusive după ce a ajuns de urgență la spital: „Nu se știe ce este”

„Medicii mi-au spus că este o inflamație nedetectată.” Zile grele pentru unul dintre cei mai iubiți influenceri! Din păcate, s-a trezit într-o dimineață cu o umflătură pe față, a cărei cauză nu este cunoscută nici până în prezent. CANCAN.RO are, în exclusivitate, declarațiile lui Louis Florea.

Totul a început de la o simplă dimineață, când acesta a observat că ceva nu era în regulă. Fără să fi avut vreun coș sau alte semne înainte, s-a trezit într-o situație neașteptată, care l-a făcut să ceară ajutorul specialiștilor. În prezent, urmează un tratament cu antibiotice și așteaptă următorul control, programat pe 3 noiembrie, pentru a vedea cum evoluează lucrurile.

„Există multe vase mici de sânge și infecția s-ar putea răspândi într-o direcție nedorită”

Pe lângă grijile legate de starea sa, acesta s-a confruntat și cu reacții negative în mediul online, după ce unii oameni l-au criticat pentru faptul că a mers la Urgențe.

CANCAN: Ce s-a întâmplat? Cum te simți acum?

Louis Florea: Eu sunt OK acum. Mulțumesc tuturor celor care mă sună și îmi scriu. Aștept să își facă antibioticele efectul.

CANCAN: Ce este, până la urmă? Ai aflat un diagnostic exact?

Louis Florea: Nu este nici furuncul, nici coș. Nu se știe exact ce este. Medicii mi-au spus că este o inflamație nedetectată, acestea fiind cuvintele pe care le-au folosit. Așteptăm să se retragă puțin, iar pe 3 noiembrie m-au chemat din nou la control, ca să vadă cum evoluează. Dacă atunci observă puroi sau dacă pare să se formeze ceva asemănător unui coș, abia atunci putem merge mai departe. Nu au vrut să îmi facă o incizie, pentru că zona de la nas în sus este destul de periculoasă pentru orice intervenție invazivă. Există multe vase mici de sânge și infecția s-ar putea răspândi într-o direcție nedorită, inclusiv spre cap sau creier.

CANCAN: De la ce a pornit totul? Ai avut vreo stare înainte să apară umflătura?

Louis Florea: Pur și simplu, așa m-am trezit. Nu am avut nimic înainte pe față, nici măcar un coș. Medicii mi-au spus că nu pare să fie nici măcar o ciupitură. Poate fi de la foarte multe lucruri, inclusiv praf, stres sau oboseală, dar momentan nu se știe cauza exactă. Până pe 3 noiembrie stau cuminte și urmez tratamentul.

CANCAN: De ce ai primit hate pentru o situație atât de sensibilă?

Louis Florea: După cum am postat și eu, unii oameni au scris că nu trebuia să merg la Urgențe, pentru că aș ocupa locul altor persoane care au nevoie de ajutor. Știu și eu foarte bine cum funcționează lucrurile la Urgențe și cine are prioritate. Dacă trebuia să stau acolo zece ore, aș fi stat să aștept. Dar am avut norocul ca, la ambele spitale la care am fost, secția să fie liberă.

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