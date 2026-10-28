Generalul Iosif Rus a împlinit 111 ani! Povestea românului care a supraviețuit războiului

România are un motiv de mândrie! Generalul de brigadă în retragere, Iosif Rus, a împlinit miercuri, 28 octombrie, vârsta de 111 ani. Considerat cel mai în vârstă om din țara noastră și al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume, acesta a fost sărbătorit în cadrul unui eveniment organizat la Centrul Muzeal de Istorie din Gherla, unde a primit o distincție importantă din partea Armatei României.

Viața generalului este marcată de experiențe impresionante, dar și de sacrificii făcute în slujba țării. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Iosif Rus a luptat pe Frontul de Est, unde a fost rănit. După mai multe luni petrecute în spital pentru recuperare, acesta s-a întors pe front, continuându-și misiunea militară.

După încheierea războiului, veteranul și-a dedicat 43 de ani activității în domeniul educației, contribuind la pregătirea și formarea mai multor generații de tineri.

Iosif Rus a împlinit 111 ani

În semn de apreciere pentru parcursul său și pentru contribuția adusă României, Iosif Rus a primit Emblema de Onoare a Armatei României. Distincția i-a fost înmânată de militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, care au transmis și un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării sale.

În anul 2025, la vârsta de 110 ani, a fost avansat la gradul de general de brigadă prin decret prezidențial.

„111 ani de poveste și un adevărat exemplu pentru noi toți 🇷🇴

Astăzi, veteranul de război general de brigadă în retragere Iosif Rus a împlinit 111 ani, devenind cel mai în vârstă om din România și al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume.

A cunoscut greutățile celui de-Al Doilea Război Mondial. A luptat pe Frontul de Est, a fost rănit și, după luni de spitalizare, s-a întors pe front. După război, timp de 43 de ani, și-a dedicat viața educației și formării generațiilor tinere.

Aceasta este doar o parte din povestea sa.

Astăzi, la Centrul Muzeal de Istorie din Gherla, militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina” l-au sărbătorit și i-au înmânat Emblema de Onoare a Armatei României, în semn de respect și recunoștință pentru întreaga sa viață dedicată României.

Nu uităm sacrificiul celor care au luptat pentru România. Le cinstim faptele și păstrăm vie memoria lor.

La cât mai mulți ani, domnule general!”, a transmis Ministerul Apărării Naționale pe Facebook.

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