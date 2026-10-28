CNA a sancționat dur Antena 1. Insula Iubirii, somată să se mute la ora 23:00 de săptămâna viitoare

CNA a sancționat dur Antena 1. Insula Iubirii, somată să se mute la ora 23:00 de săptămâna viitoare
Ce se întâmplă cu Insula Iubirii după ce a fost somată de CNA
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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a ajuns în atenția Consiliului Național al Audiovizualului, după ce mai mulți telespectatori și organizația Salvați Copiii au reclamat conținutul difuzat de Antena 1. În urma analizării imaginilor și a unor dezbateri privind impactul acestora asupra minorilor, membrii CNA au decis că programul trebuie să respecte reguli mai stricte de clasificare și difuzare.

Principala problemă identificată de autoritate este legată de imaginile cu tentă sexuală, scenele de nuditate, limbajul explicit și comportamentele prezentate în reality-show. În prezent, emisiunea este difuzată cu marcajul 12, însă CNA consideră că anumite secvențe se încadrează mai degrabă în categoria programelor destinate persoanelor de peste 15 ani.

Această clasificare ar presupune o modificare importantă pentru postul de televiziune. Potrivit regulilor audiovizuale, programele marcate 15 pot fi difuzate numai după ora 23:00, ceea ce ar însemna că Antena 1 ar trebui să schimbe intervalul orar al emisiunii.

În urma ședinței, CNA a decis să someze televiziunea să intre în legalitate. Hotărârea a fost adoptată cu șapte voturi pentru și patru împotrivă.

Reprezentanta Antena 1 a susținut că producția a suferit modificări față de sezonul precedent, inclusiv în privința modului în care este prezentat consumul de alcool. Membrii Consiliului au atras însă atenția că problema nu se limitează la băuturile alcoolice, ci include și comportamentele expuse în fața publicului tânăr.

„Sunt ușor uimită citind cu foarte mare atenție reclamațiile organizației și nu-mi amintesc ca vreodată Consiliul să fi impus Antenei 1 sau oricărei alte televiziuni din această piață să-și modifice ora de difuzare. Întotdeauna Consiliul a spus că trebuie adaptat conținutul clasificării și orei de difuzare, dar de aici și până la a clama cu atâta putere modificarea orei, nu-mi dau seama.

Am constatat, de altfel, că reclamația este împotriva formatului, a emisiunii „Insula Iubirii”, nicidecum a acestui sezon. (…) Nu cred că este cazul să facem comparații cu alte conținuturi, cu alte ore și nu știu dacă este fair să facem comparații între două televiziuni și deciziile lor de business. Nu aș vrea să rămână cineva cu ideea că nimic din ceea ce s-a discutat anul trecut nu a contat. Toate reproșurile, întemeiate sau nu – multe întemeiate anul trecut – anul acesta și-au găsit locul în modificări.”, a transmis reprezentanta Antena 1, conform paginademedia.

Se schimbă ora de difuzare la Insula Iubirii?

De altfel, nu este prima dată când emisiunea provoacă discuții similare. Și anul trecut, CNA a analizat conținutul reality-show-ului și a ridicat problema orei de difuzare. Cu toate acestea, programul nu și-a schimbat atunci intervalul de difuzare.

Rămâne de văzut dacă Antena 1 va modifica programul pentru ultimele episoade din sezonul 10 sau dacă Insula Iubirii va continua să fie difuzată la aceeași oră, adică 20:30 în fiecare vineri și sâmbătă.

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