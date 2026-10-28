Când se difuzează marea finală Asia Express 2026. Data la care telespectatorii vor afla cine câștigă

Sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” se apropie de momentul culminant, iar telespectatorii mai au puțin de așteptat până când vor afla ce echipă va reuși să câștige competiția. După o călătorie plină de încercări, în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele fizice și psihice, miza devine tot mai mare. Participanții rămași în cursă se apropie de ultima etapă, cea care va decide cine pleacă acasă cu trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Competiția difuzată de Antena 1 a adus în fața publicului numeroase momente tensionate, probe dificile și situații neprevăzute. De-a lungul traseului, echipele au fost nevoite să se adapteze unor condiții diferite, să găsească soluții rapide și să colaboreze pentru a putea continua aventura. Pe măsură ce numărul concurenților s-a redus, fiecare etapă a devenit tot mai importantă pentru stabilirea finaliștilor.

Când se difuzează marea finală Asia Express 2026

Potrivit informațiilor din grila de programe, finala sezonului 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” este programată pentru miercuri, 11 noiembrie 2026. Ediția decisivă va marca încheierea unei aventuri în care participanții au fost puși în situația de a lua decizii rapide, de a depăși obstacole și de a se descurca în împrejurări dificile.

Ultima ediție va stabili echipa care va reuși să ducă la bun sfârșit toate provocările și să ajungă la destinația finală înaintea adversarilor. Concurenții care vor ajunge în această etapă vor avea de înfruntat ultimele probe ale sezonului, într-o cursă în care fiecare alegere poate influența rezultatul.

Pentru fanii emisiunii, finala reprezintă momentul în care toate întrebările legate de parcursul echipelor își vor găsi răspunsul. După numeroase eliminări și răsturnări de situație, publicul va afla cine se impune în confruntarea decisivă.

La ce oră începe finala Asia Express și unde poate fi urmărită

Marea finală „Asia Express – Drumul Mătăsii” este anunțată pentru miercuri, 11 noiembrie 2026, începând cu ora 20:30. Emisiunea va putea fi urmărită la Antena 1, dar și online, pe platforma AntenaPLAY.

Ediția finală va încheia sezonul cu numărul nouă al reality-show-ului și va desemna câștigătorii premiului de 30.000 de euro. Până la momentul decisiv, telespectatorii vor putea urmări evoluția concurenților și confruntările care vor stabili componența echipelor ajunse în ultima fază a competiției.

Formatul pune accent atât pe rezistența participanților, cât și pe capacitatea acestora de a găsi soluții în situații-limită. Lipsa confortului, deplasările dificile și necesitatea de a îndeplini misiunile într-un timp cât mai scurt sunt doar câteva dintre elementele care fac parte din experiența Asia Express.

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