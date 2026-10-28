O garsonieră de doar 12,7 mp, scoasă la vânzare de ANAF. Oferta care atrage atenția

O garsonieră de doar 12,7 mp, scoasă la vânzare de ANAF. Oferta care atrage atenția
Cât costă o garsonieră în București / Sursa foto: e-licitatii
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O garsonieră aflată la ultimul nivel al unei clădiri vechi din București a fost scoasă la licitație de ANAF, însă proprietatea vine cu mai multe particularități pe care viitorii cumpărători trebuie să le ia în calcul. Locuința are o suprafață utilă de doar 12,7 metri pătrați, necesită renovare și se află într-un imobil construit în urmă cu aproape nouă decenii.

Proprietatea se găsește pe strada Mihai Eminescu, la numărul 17, într-un imobil ridicat în 1937. Potrivit anunțului publicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, locuința este amplasată la mansardă, la etajul al optulea. Deși suprafața totală ajunge la 20,16 metri pătrați, spațiul util este de numai 12,7 metri pătrați.

Garsoniera este semidecomandată și se încadrează în categoria de confort 3. În plus, aceasta necesită lucrări de renovare, aspect care ar putea influența bugetul total al unei eventuale achiziții. Un alt inconvenient este accesul la locuință: liftul clădirii funcționează doar până la etajul al șaptelea, astfel că ultimul nivel trebuie parcurs pe scări.

Imobilul este menționat în anunț ca fiind consolidat, iar încălzirea locuinței este asigurată prin centrala termică a clădirii.

Prețul a fost redus cu 35%

Valoarea inițială la care a fost evaluată proprietatea este de 136.000 de lei. În urma aplicării unei reduceri de 35%, prețul de pornire a ajuns la 88.400 de lei. Vânzarea se desfășoară în cadrul celei de-a cincea licitații organizate pentru această proprietate.

Persoanele interesate trebuie să achite o garanție de participare de 8.840 de lei. Tranzacția este scutită de TVA, conform informațiilor prezentate în anunțul autorităților.

Perioada de publicitate pentru vânzare este cuprinsă între 13 octombrie și 12 noiembrie 2026. Cei care iau în calcul achiziționarea garsonierei trebuie să analizeze atât prețul de pornire, cât și costurile suplimentare pe care le-ar putea presupune renovarea acesteia

 

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