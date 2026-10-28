Ai găsit urme de adeziv pe tocul ușii de la intrare în apartament? Ce înseamnă ele, de fapt

Ai găsit urme de adeziv pe tocul ușii de la intrare în apartament? Ce înseamnă ele, de fapt
sursă foto: social media
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Experții în securitate avertizează asupra unei noi tactici pe care hoții o folosesc pentru a stabili dacă o locuință este goală înainte de a comite o spargere. Metoda constă în plasarea unui fir abia vizibil de silicon sau lipici peste ușă și verificarea ulterioară a acestuia pentru a vedea dacă a fost rupt sau atins.

Experții în securitatea locuințelor din Spania au transmis public avertizări cu privire la o nouă tactică folosită de hoți pentru a verifica dacă locuitorii sunt plecați și dacă proprietatea lor este nesupravegheată, astfel încât aceasta să poată fi aleasă ca țintă pentru o eventuală spargere. Metoda „firelor invizibile” de la ușă le permite infractorilor să supravegheze traficul din imobil timp de câteva zile fără a trezi suspiciuni în rândul locatarilor sau a proprietarilor.

Cum acționează hoții de locuințe

Este vorba despre plasarea unor fire sau filamente extrem de subțiri, lipite cu o picătură de adeziv sau silicon între ușa principală și toc. Spre deosebire de marcajele clasice din plastic, benzi adezive sau bucăți de hârtie plasate între îmbinări, firele de adeziv sunt greu de observat cu ochiul liber. Filamentele sunt plasate între îmbinările din partea inferioară sau laterală a tocului ușii. În momentul în care locatarii deschid ușa pentru a intra sau a ieși, firul se rupe imediat din cauza tensiunii, notează El Debate.

Noua metodă prin care hoții de locuințe verifică traficul / sursă foto: captură video El Debate.com

Proprietarii sunt îndemnați să fie vigilenți atunci când pleacă de acasă dimineața și să verifice pragul și tocul ușii imediat ce ajung acasă. Autoritățile recomandă efectuarea unor verificări periodice în zona tocului și a mânerului ușii, acordând o atenție deosebită oricăror urme de substanță adezivă, fir transparent sau alte materiale străine. În cazul în care se detectează vreunul dintre aceste indicii, trebuie să se evite atingerea obiectului pentru a nu altera eventualele probe și să anunțe imediat forțele de ordine.

De asemenea, experții în siguranță cibernetică și prevenție le reamintesc oamenilor că este recomandat să nu publice pe rețelele sociale informații sau detalii despre deplasări sau vacanțe. În plus, pe timpul plecărilor prelungite, este indicat ca o persoană de încredere să verifice periodic locuința.

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