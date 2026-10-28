Tragedie de proporții în Spania! Cel puțin 46 de morți în urma ciocnirii a două trenuri de mare viteză

Tragedie de proporții în Spania! Cel puțin 46 de morți în urma ciocnirii a două trenuri de mare viteză
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Accident grav în Spania /Foto: X @Vito Quiles 🇪🇸
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Tragedie de proporții în Spania! Miercuri dimineață, 28 octombrie, un grav accident feroviar a avut loc în apropierea localității Urda din provincia Toledo. Două trenuri de pasageri de mare viteză au intrat în coliziune. Impactul a fost unul extrem de violent. Din primele informații, 46 de persoane au murit, însă bilanțul negru poate crește.

Tragedia s-a produs la kilometrul 118, pe tronsonul cuprins între localitățile Mora y Orgaz și Urda. Se pare că un tren de mare viteză din rețeaua națională AVE ar fi lovit din spate o garnitură aparținând operatorului Iryo. Impactul a fost unul puternic, iar în urma lui cel puțin două vagoane ale trenului Iryo au deraiat și s-au prăbușit pe un terasament abrupt din apropierea șinelor.

Cel puțin 46 de morți și numeroase persoane rănite

Din primele informații, ambele garnituri de mare viteză implicate în accident se deplasau în aceeași direcție, efectuând curse regulate pe ruta Madrid – Sevilla. În urma impactului, alarma a fost dată imediat, iar circulația pe coridorul de mare viteză care leagă Madridul de Ciudad Real și regiunea Andaluzia a fost înghețată.

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Accident grav în Spania /Foto: X @Vito Quiles 🇪🇸

În urma celor întâmplate, a fost activat Planul Roșu. Echipele de salvare au intervenit de urgență la fața locului pentru a extrage pasagerii și a acorda primul ajutor răniților. Din păcate, numărul victimelor este mare. Protecția Civilă din Castilla-La Mancha a ridicat numărul morților la 46.

De asemenea, numeroase persoane au fost rănite și au fost transportate la spitalele din Alcázar de San Juan și Toledo. Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a provinciei Castilla-La Mancha, a precizat că trenul Renfe AVE 2080 avea la bord 397 de pasageri, iar trenul Iryo 6076 avea 147 de pasageri, printre care și un bebeluș.

Potrivit datelor preliminare, accidentul feroviar ar fi fost cauzat de o eroare umană. Ipoteza principală care se ia în calcul este că un lucrător al companiei publice, care repara o defecțiune la sistemul principal de semnalizare, nu a avertizat trenul de mare viteză AVE cu privire la apropierea trenului Iryo.

În urma celor întâmplate, Guvernul de la Madrid și-a anulat întregul program oficial stabilit pentru ziua de astăzi. Toate eforturile se concentrează acum pe operațiunile de salvare și gestionarea crizei.

 

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Foto: X @Vito Quiles 🇪🇸

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