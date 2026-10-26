Un autocar a căzut într-o râpă de 20 de metri! Peste 80 de persoane au fost rănite în accidentul din Spania

Un accident rutier ce a avut loc pe un drum de munte din Catalonia, Spania, s-a soldat cu 83 de persoane rănite. Din primele informații, un autocar a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit de la o înălțime de 20 de metri într-o râpă. Numeroase echipe de salvare au fost mobilizate la fața locului.

Teribilul accident a avut loc duminică după-amiaza, 25 octombrie, pe un drum de munte din Fogars de Montclus, situat între Barcelona şi Girona. Se pare că autocarul s-a izbit de o mașină, a părăsit șoseaua și a plonjat în gol într-o râpă. În urma celor întâmplate, alarma s-a dat imediat și a avut loc o mobilizare impresionantă din partea autorităților.

83 de persoane au fost rănite

După ce alarma a fost dată, echipele de salvare au intervenit de urgență și a fost nevoie de o mobilizare amplă. La faţa locului au fost trimise 23 de ambulanţe şi două elicoptere medicale, alături de echipe de sprijin psihologic şi de salvare.

De asemenea, Corpul de Pompieri din Catalonia a declarat că la faţa locului au fost trimise drone şi câini de căutare, urmând să se desfăşoare „căutări intensive” în jurul autocarului pentru a se asigura că nu a fost omisă nicio victimă.

Din păcate, în urma accidentului 83 de persoane au fost rănite. Dintre acestea, 24 de persoane au fost transportate de urgență la spital, iar șapte se află în stare gravă. Pe lângă intervenția medicală și operațiunile de salvare, a fost organizat și un punct de sprijin pentru persoanele afectate de accident.

Mai exact, la Can Ramis, în localitatea Sant Celoni, Crucea Roșie a amenajat un centru de primire destinat supraviețuitorilor și familiilor afectate de accidentul rutier. La centrul de primire sunt asigurate asistență logistică și sprijin de urgență. Autoritățile spaniole continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul și cine este vinovat pentru cele întâmplate.

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Foto: Captură YouTube @RTVE Noticias