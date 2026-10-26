Un autocar a căzut într-o râpă de 20 de metri! Peste 80 de persoane au fost rănite în accidentul din Spania

Accident grav în Spania /Foto: Captură YouTube @RTVE Noticias
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un accident rutier ce a avut loc pe un drum de munte din Catalonia, Spania, s-a soldat cu 83 de persoane rănite. Din primele informații, un autocar a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit de la o înălțime de 20 de metri într-o râpă. Numeroase echipe de salvare au fost mobilizate la fața locului.

Teribilul accident a avut loc duminică după-amiaza, 25 octombrie, pe un drum de munte din Fogars de Montclus, situat între Barcelona şi Girona. Se pare că autocarul s-a izbit de o mașină, a părăsit șoseaua și a plonjat în gol într-o râpă. În urma celor întâmplate, alarma s-a dat imediat și a avut loc o mobilizare impresionantă din partea autorităților.

83 de persoane au fost rănite

După ce alarma a fost dată, echipele de salvare au intervenit de urgență și a fost nevoie de o mobilizare amplă. La faţa locului au fost trimise 23 de ambulanţe şi două elicoptere medicale, alături de echipe de sprijin psihologic şi de salvare.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Accident grav în Spania /Foto: Captură YouTube @RTVE Noticias

De asemenea, Corpul de Pompieri din Catalonia a declarat că la faţa locului au fost trimise drone şi câini de căutare, urmând să se desfăşoare „căutări intensive” în jurul autocarului pentru a se asigura că nu a fost omisă nicio victimă.

Din păcate, în urma accidentului 83 de persoane au fost rănite. Dintre acestea, 24 de persoane au fost transportate de urgență la spital, iar șapte se află în stare gravă. Pe lângă intervenția medicală și operațiunile de salvare, a fost organizat și un punct de sprijin pentru persoanele afectate de accident.

Mai exact, la Can Ramis, în localitatea Sant Celoni, Crucea Roșie a amenajat un centru de primire destinat supraviețuitorilor și familiilor afectate de accidentul rutier. La centrul de primire sunt asigurate asistență logistică și sprijin de urgență. Autoritățile spaniole continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul și cine este vinovat pentru cele întâmplate.

CITEȘTE ȘI:

Grav accident în Capitală. Trei persoane rănite, după ce un șofer a lovit două mașini și un autobuz

Afacerist celebru, găsit fără suflare în propria casă, după ce trei bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii bulgari

Foto: Captură YouTube @RTVE Noticias

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB
Pompier rănit și autospeciale avariate, în Argeș! Localnicii au atacat salvatorii veniți să stingă un foc scăpat de sub control
Pompier rănit și autospeciale avariate, în Argeș! Localnicii au atacat salvatorii veniți să stingă un foc scăpat de sub control
Caz dramatic la Iași: un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace în timpul programului. Colegii nu au reușit să-l salveze
Caz dramatic la Iași: un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace în timpul programului. Colegii nu au reușit să-l salveze
Ceața dă peste cap traficul în București și în alte trei județe. Avertismentul transmis de MAI
Ceața dă peste cap traficul în București și în alte trei județe. Avertismentul transmis de MAI
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Dimitrie cel Nou. Care sunt diferențele între cele două sărbători
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Dimitrie cel Nou. Care sunt diferențele între cele două sărbători
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Medic din București, terorizat de cămătari: „De mine nu scapi nici când mori”/O asistentă ar fi fost „informatoarea” interlopilor
Gandul.ro
Medic din București, terorizat de cămătari: „De mine nu scapi nici când mori”/O asistentă ar fi fost „informatoarea” interlopilor
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Prosport.ro
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Adevarul
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ana Baniciu și Edy Kovacs, părinți pentru a doua oară? Artista a spus totul: „Am tot vorbit despre asta”
Click.ro
Ana Baniciu și Edy Kovacs, părinți pentru a doua oară? Artista a spus totul: „Am tot vorbit despre asta”
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice importante în zile consecutive
Digi 24
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice importante în zile consecutive
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
Promotor.ro
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
go4it.ro
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Medic din București, terorizat de cămătari: „De mine nu scapi nici când mori”/O asistentă ar fi fost „informatoarea” interlopilor
Gandul.ro
Medic din București, terorizat de cămătari: „De mine nu scapi nici când mori”/O asistentă ar fi fost „informatoarea” interlopilor
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.