Grav accident în Capitală. Trei persoane rănite, după ce un șofer a lovit două mașini și un autobuz

Un grav accident s-a produs joi, 22 octombrie, în Capitală. Incidentul a avut loc pe podul Pipera din București. Un șofer în vârstă de 39 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit două mașini și un autobuz. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

În urma incidentului, s-au deplasat polițiștii și echipajele medicale. Potrivit Biroului de presă al Brigăzii Rutiere, șoferii autoturismelor implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind negative. Traficul în zona Pipera este restricționat, iar autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Grav accident în Capitală

Un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat că joi, 22 octombrie, în jurul prânzului a avut loc un accident în lanț pe Podul Pipera. Din primele informații, conducătorul unui vehicul, în vârstă de 39 de ani, care se deplasa pe șoseaua Pipera, dinspre Bulevardul Nicolae Caranfil către orașul Voluntari, pe podul Pipera, ar fi pierdut controlul asupra circulației de mers și a pătruns pe sensul opus de circulație.

Bărbatul a intrat în coliziune cu alte două autoturisme și un autobuz STB. În urma impactului violent, trei persoane au fost rănite. La fața locului s-au deplasat polițiștii și echipajele de salvare care au acordat persoanele care aveau nevoie de îngrijiri medicale și le-au transportat la spital.

„La data de 22.10.2026, în jurul orei 12:30, Brigada Rutieră a fost esizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Podul Pipera. Din primele cercetări, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 39 de ani, care se deplasa pe Șoseaua Pipera, dinspre Bd. Nicolae Caramfil către Oraș Voluntari, pe podul Pipera, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe sensul opus de circulație, unde a intrat în coliziune cu alte două autoturisme și un autobuz STB.”, se menționează în comunicatul Brigăzii Rutiere.

Ce s-a întâmplat cu șoferul și cei implicați în accident

Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere i-au testat pe șoferul de la care a pornit totul, dar și pe ceilalți conducători auto implicați în accident cu aparatul etilotest.

Niciunul dintre ei nu a fost testat pozitiv la alcool sau substanțe interzise. De asemenea, în urma evenimentului nefericit, autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul de pe Podul Pipera.

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