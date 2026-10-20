Accident cumplit pe DN7! Două persoane au murit, iar alte 14 au fost evaluate medical după impactul violent

Accident cumplit pe DN7! Două persoane au murit, iar alte 14 au fost evaluate medical după impactul violent
Accident/foto: ISU Buftea
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Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DN7, în zona Buftea, unde un microbuz în care se aflau 16 persoane a fost implicat într-o coliziune violentă cu o autobasculantă. În urma impactului, două persoane și-au pierdut viața, iar ceilalți 14 ocupanți ai microbuzului au avut nevoie de evaluare medicală. La locul tragediei au fost mobilizate numeroase echipaje de salvare, intervenția fiind una de amploare.

Accidentul a mobilizat forțe importante de intervenție, având în vedere numărul persoanelor implicate și gravitatea situației. Salvatorii au ajuns la fața locului pentru a acorda primul ajutor victimelor, pentru a verifica starea acestora și pentru a-i evacua pe toți cei aflați în microbuzul avariat.

Potrivit informațiilor disponibile, toate cele 16 persoane care se aflau în microbuz au fost scoase din vehicul. Din păcate, pentru două dintre acestea, impactul a fost fatal. Celelalte 14 persoane au rămas în atenția echipajelor medicale, care au început evaluarea fiecăreia pentru a stabili dacă au suferit leziuni și dacă este necesar transportul la spital.

Intervenție de amploare după accidentul de pe DN7

Numărul mare de persoane implicate a impus mobilizarea unui dispozitiv extins de intervenție. La locul accidentului au fost trimise 13 echipaje SMURD, două autospeciale destinate transportului victimelor multiple, două autospeciale de stingere, precum și echipe din cadrul Detașamentului Special de Salvatori.

Misiunea salvatorilor a presupus evacuarea persoanelor din microbuz și evaluarea medicală a celor implicați. În astfel de situații, triajul medical este esențial pentru identificarea rapidă a victimelor care necesită îngrijiri urgente și pentru stabilirea priorităților de intervenție.

Cele două persoane decedate au fost găsite în urma accidentului, în timp ce pentru ceilalți pasageri au fost demarate procedurile de evaluare. Starea medicală a acestora urmează să fie stabilită în urma examinării efectuate de personalul specializat.

Prezența autospecialelor pentru transportul victimelor multiple a permis echipelor de intervenție să fie pregătite pentru gestionarea unui număr ridicat de persoane care ar fi putut necesita îngrijiri și transport către unități medicale. În paralel, echipajele de salvare au acționat pentru ca toate persoanele din microbuz să poată fi evacuate în siguranță.

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