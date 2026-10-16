Șoferul implicat în accidentul cumplit din Craiova a murit. Tânărul în vârstă de 20 de ani a intrat pe contrasens și a lovit un autobuz

Accident Craiova/ sursa foto: ISU Dolj
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Un accident cumplit a avut loc vineri, 16 octombrie, în Craiova. Șoferul autoturismului ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autobuz. Tânărul în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața, iar mai multe persoane sunt rănite. 

Vineri, 16 octombrie, în cursul dimineții, a fost activat Planul Roșu la Craiova. Un tânăr în vârstă de 20 de ani, aflat la volanul mașinii ar fi intrat pe contrasens și ar fi lovit un autobuz condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani. În urma impactului puternic, șoferul autoturismului și-a pierdut viața, iar alte șase persoane, aflate în mijlocul de transport în comun, au avut nevoie de îngrijri medicale. Autoritățile fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs cu exactitate tragedia.

Șoferul implicat în accidentul cumplit din Craiova a murit

Tânărul în vârstă de 20 de ani a intrat pe contrasens și a lovit puternic, frontal autobuzul. În mijlocul de transport în comun se aflau 20 de pasageri, iar șase dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind astfel transportați la spital.

Aceștia au suferit leziuni ușoare. Pe de altă parte, echipajele medicale care s-au deplasat la locul tragediei au încercat minute în șir să îl resusciteze pe tânăr, însă fără succes.

Conducătorul autobuzului a fost testat cu etilotestul

În ceea ce îl privește pe șoferul în vârstă de 47 de ani, cel al autobuzului, a fost testat cu etilotest, rezultatul fiind negativ. O altă persoană implicată în accident a plecat la serviciu, iar de acolo a fost preluată și dusă la spital.

Pentru că a fost activat Planul Roșu de intervenție, la fața locului s-au mobilizat mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, astfel că ancheta este în plină desfășurare pentru a se stabili cu exactitate filmul tragediei.

„La UPU a SCJU Craiova, începând cu ora 9:38, au fost aduse cu ambulanța șase victime, conștiente, stabile respirator și hemodinamic, policontuzionate, care au fost admise în aria de urgențe minore. Au mai sosit în UPU și alte patru victime ale aceluiași accident, două cu mijloace proprii, una cu ambulanța, fiind preluată de la locul de muncă unde a ajuns în urma accidentului, și încă una adusă de un echipaj al Poliției”, a precizat dr. Cristina Geormăneanu, potrivit Agerpres.

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