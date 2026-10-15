Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Bolidul președintelui FCSB, avariat în urma impactului

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost implicat într-un accident rutier în Capitală. Incidentul s-a produs în jurul orei 17:00, pe strada Octavian Goga, în Sectorul 3 al Bucureștiului. În urma impactului, bolidul de lux al oficialului a suferit mai multe avarii.

Autoturismul condus de Meme Stoica a fost avariat pe partea dreaptă, unde se pot observa mai multe zgârieturi și elemente de caroserie deformate. De asemenea, roata pare să fi fost împinsă adânc în interior, iar tabla din apropierea acesteia este îndoită. Și partea din față a mașinii prezintă avarii, tabla fiind, de asemenea, deformată. Din informațiile disponibile, evenimentul rutier s-a soldat doar cu o tamponare, fără să fie anunțate consecințe mai grave.

În momentul în care a fost surprins în Capitală, oficialul echipei FCSB era îmbrăcat lejer. Acesta purta o pereche de pantaloni largi, o geacă din denim și pantofi sport, adoptând o ținută relaxată.

După producerea tamponării, Mihai Stoica a rămas mai multe minute în fața autoturismului avariat. Oficialul de la FCSB a fotografiat mașina, analizând pagubele produse în urma impactului, și a folosit telefonul mobil în timp ce se afla lângă bolidul de lux.

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