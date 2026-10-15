Cine este Abigail Moldovan, tânăra de 18 ani care a murit în urma unui accident rutier. Visa la o carieră în muzică

Abigail Moldovan, o tânără de numai 18 ani, s-a stins din viață după ce a fost implicată într-un accident rutier grav, produs pe DN 17, în apropiere de Șieu Măgheruș. Familia, prietenii și profesorii sunt copleșiți de durere, după ce au sperat zile întregi că fata își va reveni. Abigail era elevă în clasa a XII-a și visa să își construiască un viitor în lumea muzicii.

Tragedia s-a produs pe 7 octombrie, la mică distanță de locuința tinerei. Autoturismul în care se afla a fost izbit de o altă mașină care circula regulamentar. La sosirea echipajelor medicale, Abigail se afla în stop cardio-respirator. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, au reușit să îi repornească inima și au transportat-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Abigail Moldovan a murit la spital

Tânăra suferise leziuni extrem de grave, printre care traumatisme cranio-cerebrale, fracturi la nivelul craniului, feței, coloanei vertebrale și bazinului. În ciuda intervențiilor medicale, starea ei a rămas critică, iar în cele din urmă organismul nu a mai rezistat.

„Pacienta în vârstă de 18 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, fracturi la nivelul craniului, feței, coloanei vertebrale și bazinului, precum și alte numeroase traumatisme și leziuni”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență din Bistrița.

Vestea dispariției sale a îndurerat întreaga comunitate. Abigail Moldovan era mezina familiei și studia canto clasic la Liceul de Muzică Tudor Jarda din Bistrița, unde era apreciată pentru bunătatea sa și pasiunea pentru muzică.

Profesorii și colegii și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită și au transmis mesaje emoționante în memoria adolescentei. Aceștia au descris-o drept un copil luminos, cu un zâmbet molipsitor și o voce care aducea bucurie celor din jur.

„Sunt momente în care cuvintele devin prea mici și prea grele pentru a purta o asemenea durere. Astăzi, inimile noastre sunt frânte.

​Abi a noastră nu mai este printre noi. A plecat mult prea devreme să cânte în corul îngerilor.

​Cine a cunoscut-o pe Abi știe că era o pură bucurie de om. Un copil nespus de cuminte, cu un suflet atât de curat încât părea că radiază fericire prin toti porii. Avea o bunătate caldă care lumina orice încăpere și o dragoste de muzică ce îi izvorâ din fiecare gest. Zâmbetul ei era molipsitor, iar prezența ei, un dar pentru noi toți.

​De astăzi, băncile, clasa și holurile liceului vor fi mai pustii, mai reci și mai tăcute ca niciodată. Va rămâne un gol uriaș acolo unde vocea, râsul și pașii ei aduceau atât de multă viață.

​Suntem alături de familia ei îndurerată cu toată dragostea, compasiunea și sprijinul nostru. Le transmitem cele mai profunde condoleanțe și ne rugăm să găsească putere în această încercare cumplită.

​Te vom purta mereu în suflet, dragă Abi. Cerul a câștigat cea mai frumoasă voce, dar noi am pierdut un om minunat. Drum lin printre stele…”, au transmis profesorii liceului Tudor Jarda din Bistrița.

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