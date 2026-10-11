Ce s-a întâmplat cu Mircea Eremia, după accidentul de motocicletă: „Am avut nevoie de operație”

Mircea Eremia a trecut, de curând, poate prin cea mai groaznică perioadă din viața lui. Un accident de motocicletă l-a făcut să-și reevalueze viața, prioritățile și nevoile. Operația care a urmat nu a fost una ușoară, iar recuperarea nu s-a terminat încă. Stresul pe care mama lui l-a simțit din prima clipă în care și-a luat motor a dovedit că, oricât de atent ești, „există lucruri pe care nu le poți controla”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, simpaticul artist ne dezvăluie care este relația cu cumnatul său și cum a reușit să reziste, ca fratele Alinei Eremia, în lumea muzicală.

Mircea Eremia este încă singur, fără iubită, dar recunoaște că a făcut câteva gesturi extreme pentru iubire, atunci când era mai tinerel. Nu tot timpul fericit și în formă atunci când urcă în fața oamenilor, talentatul cântăreț mărturisește că „scena are ceva aproape terapeutic”. Pornit la drum cu planuri mari, muzicale și nu numai, viața lui Mircea Eremia s-a schimbat radical după accidentul de motor, dar artistul nu renunță.

CANCAN.RO: Ai o pasiune pentru motoare, deții unul. Ce ți-a zis mămica ta când ai decis că vrei să-ți iei carnet de motor? Nu a stat stresată la început?

Mircea Eremia: Normal că a stat stresată (râde, n.red.). Cred că orice mamă aude „vreau să-mi iau motocicletă” și primul gând nu este „ce frumos”, ci „Doamne, să fie atent!”. Mama mea este foarte protectoare și știam că o să-i fie teamă. I-am spus că îmi place foarte mult și că vreau să fac lucrurile responsabil.

Mircea Eremia, după operație: „Există lucruri pe care nu le poți controla”

CANCAN.RO: Și, cu toată atenția, tot s-a întâmplat ceva foarte grav.

Mircea Eremia: Da, viața mi-a demonstrat și mie că, oricât de atent ai fi, există lucruri pe care nu le poți controla. Accidentul pe care l-am avut mi-a dat puțin peste cap perspectiva asupra motocicletei și asupra riscului. Am fost foarte norocos că lucrurile nu au fost mai grave. Am ajuns să am nevoie de operație la claviculă, dar acum sunt bine și mă recuperez.

Mircea Eremia recunoaște: „Accidentul mi-a reamintit că trebuie să existe un echilibru între curaj și responsabilitate”

CANCAN.RO: Apropo de decizii, ești genul calculat sau rebelul din casă?

Mircea Eremia: Cred că sunt undeva la mijloc. În general îmi place să calculez lucrurile, dar când simt ceva foarte puternic, pot să fiu și impulsiv. Nu sunt omul care trăiește doar după reguli. Poate că accidentul mi-a și reamintit că trebuie să existe un echilibru între curaj și responsabilitate. Îmi place să trăiesc, să încerc lucruri, dar am început să apreciez mult mai mult ideea de a face lucrurile cu cap.

CANCAN.RO: În cariera ta, când ai fost cel mai apreciat? Dar cel mai doborât?

Mircea Eremia: Cele mai frumoase momente au fost atunci când am simțit că oamenii nu apreciază doar o piesă, ci pe mine ca artist și ca om. Când cineva îmi spune că o melodie de-a mea l-a ajutat într-un moment sau că se regăsește în ea, pentru mine valorează enorm. Iar cele mai grele momente au fost atunci când am simțit că muncesc mult și lucrurile nu se mișcă în ritmul în care îmi doream. Iar acum, evident, accidentul și operația au fost o altă lecție.

Eram într-o perioadă în care aveam foarte multă energie, mă antrenam, aveam planuri pentru RXF, muzică, proiecte și foarte multe lucruri de făcut. Dintr-o dată, a trebuit să mă opresc.

Cel mai cumplit moment: „Am avut o fractură de claviculă și am ajuns la operație”

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să te ridici și să mergi mai departe?

Mircea Eremia: Accidentul de motocicletă a fost unul dintre momentele care m-au făcut să mă opresc și să mă uit puțin altfel la viață. Am avut o fractură de claviculă și am ajuns la operație. Nu a fost ușor să accept că lucrurile pe care le pregăteam, inclusiv RXF, trebuie puse pe pauză. Mai ales pentru că eram obișnuit să fiu mereu în mișcare, să mă antrenez și să muncesc. Dar, în astfel de momente, îți dai seama că sănătatea este înainte de orice plan. Operația a decurs bine, sunt acasă și mă recuperez. Și am ales să mă uit la partea bună: putea fi mult mai rău.

Uneori viața îți pune frână fără să te întrebe. Nu poți schimba ce s-a întâmplat, dar poți decide cum mergi mai departe. Eu vreau să mă vindec, să-mi reiau activitatea și să mă întorc mai puternic.

CANCAN.RO: Sora ta s-a căsătorit de curând. Cum te înțelegi cu cumnatul?

Mircea Eremia: Foarte bine. E un om pe care îl respect și mă bucur să-l văd alături de Alina. Pentru mine cel mai important este să văd că sora mea este fericită și liniștită. Iar dacă omul de lângă ea îi face bine, automat este și omul pe care îl primesc cu drag în familie.

CANCAN.RO: Și, vorbind despre Alina, când erați mici, cum te înțelegeai cu ea? Vă iubeați, vă mai băteați?

Mircea Eremia: Ne iubeam, dar ne și băteam (râde, n.red.). Cred că asta este relația clasică dintre frați. Puteam să ne certăm dintr-un nimic și după zece minute să fim iar împreună. Dar am fost mereu foarte apropiați. Acum fiecare are drumul lui, dar există genul acela de legătură pe care nu o mai poate schimba nimeni.

CANCAN.RO: Îți aduci aminte cea mai gravă trăznaie sau cea mai haioasă pe care ați făcut-o împreună în copilărie?

Mircea Eremia: Nu știu dacă ar fi bine să spun chiar tot (râde, n.red.). Eram copii foarte energici și, evident, am avut momente în care părinții noștri nu erau deloc încântați de ideile noastre. Cred că cele mai amuzante sunt lucrurile care, la vremea respectivă, ni se păreau tragedii și acum ne fac să râdem.

Cel mai important sfat: „Să continui chiar și atunci când nu te aplaudă nimeni”

CANCAN.RO: Când ai zis „mă apuc și eu de muzică”, ce ți-a spus sora ta? Care a fost primul sfat?

Mircea Eremia: Mi-a spus să fiu foarte serios și să muncesc. Ea știa deja cât de multă muncă există în spatele imaginii pe care o vede publicul. Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat de la ea a fost că talentul singur nu este suficient. Trebuie să fii disciplinat, să accepți și momentele în care auzi „nu” și să continui chiar și atunci când nu te aplaudă nimeni.

Mircea Eremia este sincer: „Când iubești, uneori nu mai funcționezi doar cu logica”

CANCAN.RO: Știu că, în momentul de față, nu ai nicio relație. Dar, în trecut, care a fost cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Mircea Eremia: Am făcut și eu lucruri pe care astăzi poate le-aș analiza de două ori (râde, n.red.). Când iubești, uneori nu mai funcționezi doar cu logica. Am făcut gesturi spontane, am plecat pentru cineva, am încercat să repar lucruri care poate nu mai puteau fi reparate. Dar cred că iubirea te învață și unde trebuie să te oprești.

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Mircea Eremia: Minciuna repetată și lipsa de respect. Greșelile pot fi discutate, oamenii pot greși și pot avea momente proaste. Dar dacă dispare respectul și apare minciuna ca mod de a construi relația, pentru mine devine foarte greu să mai existe încredere. Iar fără încredere, o relație nu mai are fundație.

CANCAN.RO: Femeia puternică, în viziunea ta, cum ar trebui să fie?

Mircea Eremia: O femeie puternică nu este neapărat cea care încearcă să demonstreze tuturor că este puternică. Pentru mine este femeia care știe cine este, își cunoaște valoarea, are propriile principii și nu se pierde pe ea pentru nimeni. Poate să fie sensibilă și puternică în același timp. De fapt, cred că adevărata forță vine tocmai din faptul că îți permiți să fii vulnerabil fără să-ți pierzi demnitatea.

CANCAN.RO: De sute de ori ai urcat pe scenă și a trebuit să râzi, să cucerești publicul, chiar dacă plângeai în interior. Cum ai reușit?

Mircea Eremia: Scena are ceva aproape terapeutic pentru mine. Când urc acolo, pentru câteva minute, tot ce este în exterior dispare. Publicul nu trebuie să poarte greutățile mele și nici nu vreau să le simtă. Am învățat să-mi fac meseria indiferent de ce se întâmplă în sufletul meu. Uneori zâmbești pe scenă și, în interior, ești praf. Dar poate că exact în momentele acelea muzica te ține în picioare.

Primii bani câștigați: „Sentimentul acela nu îl uiți niciodată”

CANCAN.RO: Mai ții minte când ai câștigat primii bani și pe ce s-au dus?

Mircea Eremia: Da. Cred că primii bani câștigați prin ceea ce faci tu au o valoare specială, indiferent de sumă. Nu mai sunt doar niște bani, sunt dovada că munca ta poate produce ceva. Nu mai țin minte fiecare leu pe care l-am cheltuit, dar țin minte sentimentul. Și cred că sentimentul acela nu îl uiți niciodată.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut tu singur?

Mircea Eremia: Cred că cele mai mari investiții pe care mi le-am făcut au fost în pasiunile și în cariera mea. În muzică, în echipamente, în lucrurile care mă ajută să creez. Dar, sincer, în timp am început să înțeleg că cel mai scump cadou nu este neapărat un obiect. Uneori este libertatea de a face ceea ce îți place, de a călători, de a crea și de a-ți permite să spui „asta este pentru mine”.

CANCAN.RO: Ce ne pregătești, muzical vorbind?

Mircea Eremia: În perioada asta sunt foarte concentrat pe muzică. Am mai multe proiecte pe care le pregătesc și vreau să revin cu lucruri care să mă reprezinte cu adevărat. Am lucrat la piese noi, la proiecte în zona de artist și producție și, chiar dacă perioada asta m-a făcut să pun anumite lucruri pe pauză, muzica mă face să mă simt cel mai bine și mă motivează enorm.

Am avut foarte multe planuri pentru perioada asta, inclusiv participarea la RXF, pentru care mă pregăteam foarte intens. Din păcate, accidentul de motocicletă mi-a schimbat planurile. Am avut o fractură de claviculă și a fost nevoie să mă operez. Operația a decurs bine și acum sunt în perioada de recuperare. Așa că momentan îmi canalizez energia spre vindecare și muzică. Și cred că atunci când voi reveni, voi avea și mai multă energie pentru tot ceea ce urmează.

CANCAN.RO: Ai reușit să pleci într-o vacanță vara asta?

Mircea Eremia: Îmi plac foarte mult locurile cu mare, soare și o energie relaxată. Îmi place genul acela de vacanță în care nu ai un program foarte strict și poți să te trezești fără să știi exact unde ajungi în ziua respectivă. Iar după perioada asta cred că o vacanță va avea o altă semnificație pentru mine. După ce te trezești dintr-o dată cu o operație, cu recuperare și cu planurile puse pe pauză, începi să apreciezi altfel lucrurile simple: să fii sănătos, să poți merge, să poți munci, să poți pleca undeva fără să te gândești la recuperare. Așa că următoarea vacanță vreau să fie una în care să mă bucur pur și simplu de viață. Fără grabă.

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