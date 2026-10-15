Doliu pentru o influenceră celebră! Fiul ei de doar 4 ani a murit: „Cel mai frumos chip de îngeraș”

Doliu pentru o influenceră celebră! Fiul ei de doar 4 ani a murit: „Cel mai frumos chip de îngeraș”
Influencerița Jennifer Burnham și-a pierdut fiul în vârstă de doar 4 ani/ sursă foto: social media
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Jennifer Burnham trece prin momente delicate, după ce a anunțat moartea prematură și fulgerătoare a fiului ei, Baxter, în vârstă de doar 4 ani. Anunțul trist a fost făcut public de către influenceriță într-o postare emoționantă pe rețelele sociale.

Fiul lui Jennifer Burnham a murit

Baxter, micuțul de 4 ani, a încetat din viață pe data de 5 octombrie. Influencerița, cu peste 96.000 de urmăritori, a împărtășit vestea tragică aducându-i un ultim omagiu băiețelului ei, pe care l-a descris drept „visul devenit realitate”.

„Raiul l-a primit pe îngerul nostru Baxter luni, 5 octombrie. Încă din momentul în care te-ai născut, ai fost întotdeauna visul nostru devenit realitate. Ai cel mai perfect chip angelic și cea mai dulce personalitate. Ești mereu amabil cu toată lumea și îți place să ții o mașinuță în fiecare mână sau o pungă plină cu ele oriunde te duci.

Îți iubești familia, mașinile, prăjiturile cu ciocolată, karate-ul și toți prietenii tăi. În fiecare zi, când ne plimbăm, culegi flori pentru mami. Ne e prea dor de tine, dar știm că ești încă alături de noi în fiecare zi, veghind din cer asupra mamei, a tatei și a frățiorului tău Barron. Te iubim mereu și pentru totdeauna”, a fost mesajul influenceriței.

Jennifer și Baxter, fiul ei/ sursă foto: social media

„Tu și tatăl tău sunteți bărbații mei preferați”

Micuțul Baxter devenise o prezență constantă în postările influenceriței Jennifer. Tânăra publica des imagini cu el în spațiul de joacă, alături de câinele lor și de jucăriile sale. La prima aniversare a lui Baxter, Jennifer a publicat o postare emoționantă pentru a marca această ocazie specială, numind anul care a trecut de la nașterea lui „cel mai frumos din viața mea de până acum. Tu și tatăl tău sunteți bărbații mei preferați din întreaga lume”.

Jennifer a devenit cunoscută în spațiul online datorită conținutului său despre sfaturile pentru perioada de maternitate a femeilor, dar și din domeniul gastronomie. Ea și soțul ei, Bryce Burnham, sunt, de asemenea, părinții lui Barron, un băiețel în vârstă de un an.

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