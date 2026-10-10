Se sparge bula influencerilor? Marile branduri s-au săturat să plătească averi și se întorc la vedetele adevărate

Se sparge bula influencerilor? Marile branduri s-au săturat să plătească averi și se întorc la vedetele adevărate
Brandurile de lux s-au săturat de influenceri, sursa-colaj CANCAN.RO
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Epoca în care un cont cu sute de mii de urmăritori putea transforma aproape orice persoană într-o autoritate în modă, frumusețe, călătorii sau lifestyle începe să-și piardă din strălucire. Potrivit unei analize publicate de Daily Sabah, publicul devine mai atent la cine îi recomandă un produs, iar brandurile sunt tot mai nemulțumite de colaborările costisitoare cu influenceri care nu aduc întotdeauna nici vânzările, nici prestigiul așteptat. În locul lor încep să revină profesioniștii cu expertiză reală, jurnaliștii de specialitate și vedetele consacrate – cântăreți, actori și sportivi – care au construit în timp o relație autentică și de durată cu publicul.

Cum au ajuns niște necunoscuți să ne spună ce să cumpărăm

Celebra afirmație atribuită lui Andy Warhol, potrivit căreia în viitor fiecare om va fi celebru timp de 15 minute, pare să fi descris surprinzător de bine o parte din lumea construită ulterior de rețelele sociale.

Platformele care inițial aveau rolul de a-i conecta pe oameni au creat treptat profesii complet noi și au făcut posibil ca publicul să urmărească aproape fiecare detaliu din viețile altora: unde merg, ce cumpără, în ce țară își petrec vacanțele și chiar ce se întâmplă în relațiile și căsniciile lor.

Așa au apărut influencerii, oameni a căror capacitate de a influența comportamentul urmăritorilor a fost transformată rapid într-un uriaș instrument de marketing și, în cele din urmă, în vânzări.

„Înainte să ne dăm seama ce se întâmplă, niște străini despre a căror identitate, educație și expertiză nu știam nimic, în esență niște micro-marketeri, deveniseră ghizii noștri”, arată analiza.

Aceștia au început să câștige sume considerabile și să formeze o categorie percepută drept atrăgătoare și privilegiată, în timp ce publicul nu se limita la a-i urmări, ci începea să le copieze comportamentul și, mai ales, să cumpere produsele cumpărate de ei.

Publicul începe să se sature de viețile perfecte de pe rețelele sociale

Industria modei a fost una dintre marile beneficiare ale exploziei influencerilor, însă orice instrument de marketing care ajunge foarte sus riscă, la un moment dat, să își piardă din eficiență.

Autoarea analizei spune că observa încă din 2023, după perioada pandemiei, primele semne ale unei „oboseli” a publicului, care începea să se sature să privească permanent cum alte persoane mănâncă, se îmbracă sau călătoresc.

Rețelele sociale nu dispar și vor continua să reprezinte un spațiu important pentru marketing, însă publicul pare să devină mult mai selectiv în alegerea persoanelor cărora le acordă atenție și credibilitate.

Trei ani mai târziu, schimbarea ar deveni vizibilă atât la evenimentele industriei, cât și în studiile despre tendințe și în discuțiile purtate cu brandurile. Consumatorii sunt mai conștienți de mecanismele din spatele reclamelor, în timp ce o parte dintre publicurile mai selective și mai educate aleg chiar să petreacă mai puțin timp pe rețelele sociale.

Brandurile au plătit sume uriașe

Și companiile au început să privească diferit fenomenul. Unele branduri s-ar fi săturat să investească sume considerabile în colaborări cu influenceri fără să obțină rezultate reale pe măsura cheltuielilor, fie că este vorba despre creșterea prestigiului, fie despre vânzări.

Asta nu înseamnă că influencerii vor dispărea sau că brandurile au renunțat complet la ei. Schimbarea descrisă de Daily Sabah este mai degrabă o trecere către o industrie mai controlată, mai atentă la valorile etice și mai transparentă în privința faptului că, în cele din urmă, promovarea făcută de un influencer este o activitate comercială.

Analiza susține că în mai multe țări au început să apară inclusiv sancțiuni pentru persoanele care prezintă pe rețelele sociale informații sau servicii din domenii pentru care nu au pregătirea ori expertiza profesională necesară.

Modelul influencerului care prezintă o viață puternic editată și foarte îndepărtată de realitate, vorbește cu autoritate despre aproape orice subiect și oferă sfaturi indiferent de pregătirea sa începe astfel să fie pus sub semnul întrebării.

La evenimentele de lux nu mai sunt zeci de influenceri

Schimbarea devine vizibilă mai ales în țările care stabilesc tendințele internaționale în modă, marketing și media digitală.

Marile case de modă de lux au început să reducă numărul colaborărilor cu creatorii de conținut de pe rețelele sociale. Dacă în urmă cu numai câțiva ani la anumite evenimente erau invitate zeci de persoane cunoscute în principal din online, acum pot fi văzuți doar unul sau doi asemenea creatori.

Întrebarea evidentă este cine le ia locul. Răspunsul oferit de analiza Daily Sabah este simplu: profesioniști adevărați și vedete consacrate.

Influencerii care au în spate o profesie, o educație relevantă și un stil de viață compatibil în mod real cu produsele pe care le promovează nu sunt excluși din această nouă etapă. Dimpotrivă, cei care reușesc să combine credibil promovarea cu propria activitate profesională au toate șansele să rămână relevanți.

Revistele, jurnaliștii de modă și specialiștii revin în prim-plan

În același timp, presa tipărită, revistele și publicațiile care au devenit între timp adevărate platforme multimedia încep să recâștige o parte din influența pe care o aveau înainte de explozia rețelelor sociale.

Redactorii-șefi, editorii de modă și autorii specializați revin în atenție printr-un tip de conținut perceput drept mai credibil, mai obiectiv și mai apropiat de realitate.

Este, într-un fel, o revenire la perioada în care influența nu provenea exclusiv din numărul de urmăritori, ci era construită prin experiență, cunoștințe și o poziție profesională câștigată în timp.

Cântăreții, actorii și sportivii, noii influenceri

În prim-plan revin și cei pe care analiza îi descrie drept „influencerii originali”: cântăreții, actorii și sportivii.

Un exemplu amintit este colaborarea dintre Kanye West și Louis Vuitton, pentru care artistul a creat în urmă cu ani o colecție de încălțăminte pentru bărbați. Parteneriatul a contribuit la deschiderea unei noi etape în industria modei, demonstrând cât de puternică poate fi asocierea dintre un brand și un artist care are deja o identitate publică și o relație solidă cu fanii săi.

Marile companii par să redescopere acum tocmai acest avantaj. Un muzician, un actor sau un sportiv nu își construiește întreaga influență din promovarea produselor, ci are în spate o carieră independentă de publicitate și, în multe cazuri, o relație cu publicul formată de-a lungul mai multor ani.

Fenomenul influencerilor nu dispare, însă perioada în care simpla popularitate online putea fi suficientă pentru a transforma pe cineva într-o voce credibilă în aproape orice domeniu pare să se apropie de sfârșit. Publicul începe să ceară autenticitate și expertiză, iar brandurile vor să știe că milioanele investite în promovare produc mai mult decât like-uri, fotografii perfecte și vizibilitate de câteva secunde.

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