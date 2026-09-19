Cât o vilă de lux la încheietura mâinii! Cele patru ceasuri Rolex care valorează milioane de euro fiecare

Patru ceasuri Rolex atât de rare încât fiecare dintre ele există într-un singur exemplar urmează să fie scoase la licitație la Londra, iar sumele vehiculate sunt comparabile cu prețurile unor vile de lux. Potrivit publicației germane Bild, colecția exclusivistă „Cosmograph Daytona Four Seasons”, creată pentru a reprezenta cele patru anotimpuri, ar putea valora milioane de euro pentru fiecare piesă, iar unii specialiști estimează că întregul set ar putea ajunge chiar la aproximativ 33 de milioane de euro. Banii obținuți în urma licitației vor fi direcționați către fundațiile asociate lui Roger Federer și Leonardo DiCaprio.

Patru Rolex-uri unicat vor fi scoase la licitație la Londra

Nu sunt simple instrumente pentru măsurarea timpului, ci patru piese realizate special pentru una dintre cele mai exclusiviste colecții create de producătorul elvețian. Rolex a realizat patru exemplare unice ale modelului Cosmograph Daytona Four Seasons, fiecare dintre ele fiind inspirat de unul dintre cele patru anotimpuri și decorat cu metale prețioase și pietre în culori diferite.

Cele patru ceasuri destinate colecționarilor cu averi impresionante vor fi scoase la licitație pe 28 septembrie, la Londra, iar Rolex nu a anunțat care va fi suma de la care va începe licitația.

Estimările apărute înaintea evenimentului sunt însă spectaculoase. Publicația specializată în ceasuri Hodinkee evaluează fiecare exemplar la aproximativ 4 milioane de franci elvețieni, echivalentul a circa 4,24 milioane de euro.

Există însă specialiști care cred că suma finală ar putea fi mult mai mare. Potrivit platformei Style Rave, persoane din industrie consideră posibil ca întregul cvartet elvețian să fie adjudecat pentru aproximativ 31 de milioane de franci elvețieni, adică aproape 33 de milioane de euro.

„Fondurile suverane, starurile pop și colecționarii instituționali din elită sunt așteptați să intensifice și mai mult această competiție a ofertelor”, arată publicația.

Aur, safire și diamante pentru ceasul inspirat de vară

Fiecare dintre cele patru ceasuri este realizat dintr-un metal prețios diferit, iar pietrele folosite pentru decorarea lor au fost alese astfel încât culorile să sugereze anotimpul pe care îl reprezintă.

Modelul dedicat verii, spre exemplu, are carcasa realizată din aur Everose, aliajul de aur roz dezvoltat de Rolex. Indicii orelor de pe cadranul turcoaz sunt realizați din safire roz, în timp ce luneta este decorată cu nu mai puțin de 36 de safire.

Luxul continuă până la cele mai mici detalii, pentru că alte 54 de diamante de mici dimensiuni au fost montate pe ansele brățării și pe protecția coroanei.

Rolex-ul de iarnă are cadran din opal albastru și lapis lazuli

Ceasul dedicat iernii are o apariție mai rece, dar nu este cu nimic mai puțin spectaculos. Carcasa este realizată din platină, iar cadranul principal este confecționat din opal albastru irizat.

Cele trei cadrane auxiliare sunt realizate din lapis lazuli, iar diamantele sunt prezente din abundență. Numai pentru marcarea orelor au fost folosite 11 diamante de dimensiuni mai mari.

Una dintre piesele centrale ale modelului este luneta decorată cu 36 de safire, ale căror nuanțe creează un degradeu ce pornește de la albastru și ajunge până la fuchsia.

Colecția a fost concepută astfel încât fiecare dintre cele patru exemplare să aibă propria identitate, păstrând în același timp elementele caracteristice celebrului Cosmograph Daytona.

Milioanele vor ajunge la proiectele lui Federer și DiCaprio

În spatele licitației nu se află însă doar dorința de a stabili noi recorduri în lumea ceasurilor de lux. Încasările obținute din vânzarea celor patru exemplare vor fi direcționate către organizațiile susținute de doi dintre ambasadorii Rolex: Roger Federer și Leonardo DiCaprio.

Fundația fostului mare campion de tenis, Roger Federer Foundation, derulează proiecte prin care copiii din sudul Africii și din Elveția beneficiază de oportunități pentru educație, învățare și joacă.

Cealaltă organizație beneficiară este Re:wild, înființată de Leonardo DiCaprio împreună cu specialiști în conservarea mediului și dedicată protejării și refacerii zonelor naturale sălbatice.

Astfel, unele dintre cele mai scumpe ceasuri pe care Rolex le-a pus vreodată în fața colecționarilor ar putea transforma pasiunea celor mai bogați cumpărători într-o finanțare de zeci de milioane de euro pentru proiecte educaționale și de mediu.

Paul Newman a transformat Rolex Daytona într-un ceas legendar

Istoria modelului Cosmograph Daytona este strâns legată și de Hollywood, iar unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la transformarea sa într-o adevărată legendă a fost Paul Newman.

Ceasul fusese conceput inițial pentru piloții de curse, iar Newman, pasionat el însuși de automobilism, l-a făcut celebru inclusiv prin asocierea sa cu lumea cinematografiei și a curselor auto.

Actorul și soția sa, Joanne Woodward, au jucat în filmul din 1969 „Indianapolis – Wagnis auf Leben und Tod”, în care Newman interpreta rolul unui pilot de curse. Potrivit poveștii relatate de Rolex, înainte de începerea filmărilor, Woodward i-a oferit soțului ei un Cosmograph Daytona pe care gravase mesajul „DRIVE CAREFULLY, ME”, cu sensul „Condu cu grijă, eu”.

Această dedicație personală a contribuit la transformarea ceasului într-o piesă emblematică, iar exemplarul original purtat de Paul Newman avea să devină ulterior o adevărată comoară pentru colecționari.

În 2017, celebrul Rolex Daytona al lui Paul Newman a fost vândut la licitație pentru 17,8 milioane de dolari, aproximativ 15,3 milioane de euro la valoarea indicată de sursa germană. Acum, cele patru exemplare „Four Seasons” au șansa de a scrie un nou capitol spectaculos în istoria unuia dintre cele mai cunoscute ceasuri din lume.

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