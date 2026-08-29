Atracția din Roma pentru care turiștii plătesc peste 250 de euro pe oră ar putea fi interzisă. Motivul pentru care autoritățile vor să renunțe la ea

Trăsurile trase de cai fac parte de secole din imaginea Romei, însă tradiția ar putea avea zilele numărate. Îngrijorările privind bunăstarea animalelor, temperaturile extreme din timpul verii și un incident în care un cal s-a prăbușit din cauza căldurii au intensificat presiunile pentru interzicerea celebrelor „botticelle”. În timp ce Roma încearcă să-i convingă pe turiști că orașul este „mai frumos pe jos”, Palermo a făcut deja primul pas spre înlocuirea trăsurilor cu vehicule electrice.

Trăsurile trase de cai, o tradiție veche

Praga, Cracovia, Bruges, Salzburg, Viena… Acestea sunt doar câteva dintre orașele europene în care trăsurile trase de cai mai pot fi văzute pe străzi. Odinioară o formă obișnuită de transport, acestea au dispărut în mare parte din viața de zi cu zi, supraviețuind în schimb ca atracții turistice.

Dar în spatele plimbărilor distractive și al farmecului istoric se ascunde o realitate îngrijorătoare: caii folosiți pentru distracția vizitatorilor sunt adesea ținuți în condiții care le pot pune în pericol bunăstarea.

Roma, capitala Italiei, este unul dintre orașele în care această tradiție veche de secole continuă.

În Roma, trăsurile sunt cunoscute sub numele de „botticelle”, iar tradiția lor datează din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Rolul lor inițial era acela de a transporta oameni, însă apariția și răspândirea automobilului le-au înlocuit treptat ca mijloc de deplasare cotidiană.

Cu timpul, trăsurile au rămas însă parte din peisajul urban al Romei și au ajuns să fie asociate în special cu industria turistică a orașului.

O plimbare de o oră poate costa peste 250 de euro

Astăzi, turiștii se pot plimba cu trăsura pe străzile istorice ale Romei, iar unele dintre aceste curse costă peste 250 de euro pentru numai o oră.

În întregul oraș au mai rămas doar 16 „botticelle”, aproximativ jumătate din numărul celor care existau în trecut.

Dar această tradiție veche de câteva secole s-ar putea apropia de sfârșit.

Viitorul trăsurilor a devenit recent subiectul unei dezbateri tot mai aprinse, mai ales după un incident petrecut pe 4 iulie, când unul dintre caii folosiți pentru transportul trăsurilor s-a prăbușit în Roma din cauza căldurii extreme.

Mai târziu, pe 29 iulie, în Parlament a fost prezentat un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, va interzice folosirea „botticelle”.

Roma le transmite turiștilor: Este mai frumos pe jos

Autoritățile din Roma au introdus și măsuri menite să-i descurajeze pe vizitatori să folosească trăsurile trase de cai în zonele cu o concentrație mare de turiști.

Pe parcursul lunii august, orașul va afișa mesajul „A piedi è più bello” – „Este mai frumos pe jos” –, în cadrul unei campanii de conștientizare promovate de Rocco Ferraro, consilier al Roma Capitale.

Campania, realizată atât în italiană, cât și în engleză, a fost concepută, realizată și finanțată integral din resursele personale ale lui Ferraro, fără utilizarea fondurilor publice.

„Aceasta nu este o campanie împotriva cuiva”, a declarat Ferraro. „Este o invitație la mai multă conștientizare. Fiecare turist și fiecare cetățean poate contribui, printr-o simplă alegere, la promovarea unui model de turism care respectă mai mult animalele și orașul.”

Palermo începe să înlocuiască trăsurile cu vehicule electrice

Și orașul Palermo, din Sicilia, urmează o direcție asemănătoare celei adoptate la Roma.

Pe 24 iulie, 17 consilieri municipali au votat în unanimitate pentru aprobarea unui amendament care rescrie articolul 40 din regulamentul privind serviciile publice de transport cu vehicule trase de animale.

„Botticelle”, care reprezintă de multă vreme și unul dintre simbolurile turistice ale orașului Palermo, vor intra acum într-un proces de înlocuire cu vehicule electrice.

Administrația municipală va avea la dispoziție 180 de zile pentru elaborarea unui plan operațional privind această transformare.

Organizațiile pentru protecția animalelor cer interzicerea trăsurilor

Organizația Animal Equality susține că problema nu este limitată la Roma sau Palermo.

„În Italia, trăsurile trase de cai continuă să provoace suferința a mii de cai. Pentru a pune capăt acestei practici, este necesar ca acestea să fie recunoscute drept animale de companie”, susține organizația.

Proiectul de lege privind interzicerea trăsurilor nu a fost încă aprobat, ceea ce înseamnă că „botticelle” continuă deocamdată să circule pe străzile Romei.

Viitorul lor rămâne astfel incert. Pe măsură ce preocupările privind bunăstarea animalelor cresc, în special din cauza efectelor temperaturilor extreme din timpul verii, presiunile pentru schimbarea actualului sistem devin tot mai puternice.

În contextul acestor probleme privind bunăstarea animalelor, caii nu ar trebui folosiți pur și simplu ca formă de divertisment pentru turiști, mai ales în condițiile în care orașe precum Roma și Palermo oferă nenumărate alte modalități prin care vizitatorii le pot descoperi patrimoniul, arhitectura și tradițiile locale.

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