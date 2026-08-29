Explozie puternică într-un bloc din Galați, urmată de incendiu. Trei oameni au fost răniți

O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă seară într-un imobil din municipiul Galați, incident în urma căruia trei persoane au suferit răni, una dintre ele fiind găsită inconștientă și preluată de echipajul SMURD, care a intubat-o înainte de transportul de urgență la spital.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, pompierii au fost chemați să intervină pe strada Nicolae Deleanu, după ce o explozie produsă într-un apartament a declanșat un incendiu.

„În această seară, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Eremia Grigorescu al județului Galați au fost solicitați să intervină în municipiul Galați, pe strada Nicolae Deleanu, în urma producerii unei explozii, urmată de un incendiu, într-un bloc de locuințe”, a transmis ISU Galați.

Explozie puternică într-un bloc din Galați, urmată de incendiu

La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD cu medic, care au acționat atât pentru lichidarea focului, cât și pentru prevenirea extinderii acestuia la alte apartamente.

În urma deflagrației, trei persoane au fost rănite, una fiind găsită în stare de inconștiență. Victima a fost stabilizată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Trei oameni au fost răniți

Primele verificări indică faptul că explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze provenite de la o butelie.

„Din primele verificări, cauza probabilă a producerii evenimentului este o acumulare de gaze provenite de la o butelie. Un raport al pagubelor va fi comunicat ulterior”, a mai precizat ISU Galați.

Un incident similar s-a produs în luna iunie, când o explozie urmată de incendiu a afectat un apartament situat la parterul unui bloc din Timișoara, rănind tot trei persoane.

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