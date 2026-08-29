Leonard Doroftei, la un pas să izbucnească în lacrimi: „Am luat cel mai mare KO din viața mea!”

Leonard Doroftei, la un pas să izbucnească în lacrimi: „Am luat cel mai mare KO din viața mea!”
Leonard Doroftei, la un pas să izbucnească în lacrimi: „Am luat cel mai mare KO din viața mea!”
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Leonard Doroftei a fost la un pas să izbucnească în lacrimi! Nepotul fostului campion i-a făcut o bucurie pe care nu o va uita prea curând. El a recunoscut că nu a mai trăit niciodată o asemenea emoție.

Monica și Leonard au construit o familie numeroasă și au trecut împreună prin nenumărate etape. Adrian, Alex și Vanessa au crescut, au luat-o pe drumul lor, iar casa în care altădată era agitație continuă s-a schimbat. Cei doi au spus că acum se bucură de a doua tinerețe, de multe vacanțe, dar și de nepotul lor, care le-a dat viața peste cap.

„ Suntem fericiți că am reușit să trecem împreună peste acești 30 de ani și visăm să mergem mai departe. Acum ne-am așezat, copiii sunt mari, la casele lor, iar noi ne putem plimba și putem vedea toată lumea”, a spus Leonard Doroftei.

Leonard și Monica Doroftei, o nouă viață

Acum, cei doi profită din plin de libertatea pe care o au. Vacanțele, ieșirile și drumurile prin țară au revenit pe lista lor de priorități. Monica a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că și-a făcut multe planuri cu soțul său după ce au plecat copiii de acasă.

„Pentru mine, dragostea noastră pare că a înflorit. Acum 30 de ani eram copii. Totul era cu fluturași în stomac, dar este important că ne iubim și suntem aproape unul de celălalt. Eu mi-am dorit să venim la Paris. Noi am denumit această vacanță „luna de miere”, dar, de fapt, sunt doar trei zile de miere. Mai avem mult de umblat prin lume ca să acoperim o lună întreagă, însă este un început promițător”, a spus ea.

Leonard și Monica Doroftei

Leonard și Monica Doroftei

Leonard Doroftei, la un pas să izbucnească în lacrimi

Monica Doroftei a spus că liniștea din casă n-a durat prea mult. Când copiii au plecat, un alt membru al familiei a apărut și a schimbat din nou atmosfera. Este vorba despre Isaac, primul nepot al cuplului. Și dacă cineva își imaginează că Leonard Doroftei este greu de impresionat după o carieră în box, nepotul său pare să fi găsit exact punctul sensibil al acestuia. Soția fostului campion a spus că Leonard este topit după nepotul său și că încearcă să petreacă cât mai mult timp cu el.

„Alergăm după el. E drăguț rău. Suntem topiți, pur și simplu”, a mai povestit Monica.

Și fostul campion a povestit despre nepotul său. El a spus că cel mai emoționant moment a fost atunci când Isaac i-a spus „tataie”.

„Când a spus «tataie», gata, am luat cel mai mare KO din viața mea!”, a spus fostul campion.

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