Mihai Zmărăndescu caută bătrâna din Sectorul 1 pentru a o ajuta. „Mă doare sufletul”

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Un val de reacții a apărut în mediul online după imaginile în care o femeie în vârstă, aflată într-o stație de autobuz din Sectorul 1, a fost îndepărtată de polițiștii locali și lăsată fără o parte din marfa pe care încerca să o vândă (VEZI AICI DETALII). Momentul a stârnit indignare publică, iar printre cei care au comentat situația se numără și luptătorul Mihai Zmărăndescu.

Sportivul, cunoscut pentru activitatea sa din ring și pentru prezența constantă pe rețelele de socializare, a transmis un mesaj ferm după ce a văzut imaginile cu bătrâna umilită. Acesta a declarat că își dorește să o găsească pe femeie pentru a o ajuta, apelând la comunitatea online pentru informații.

Mihai Zmărăndescu caută bătrâna din Sectorul 1 pentru a o ajuta

Zmărăndescu a subliniat că gestul polițiștilor locali i-a provocat o reacție puternică și că nu poate rămâne indiferent în fața unei astfel de situații. El a precizat că intenționează să îi ofere sprijin bătrânei, inclusiv pentru a recupera pierderile provocate de incident.

„Nivel de omenie 0. Vreau și eu să știu, vă rog frumos, unde o găsesc pe bătrânică, pentru că vreau să o ajut. Îmi este foarte milă de ea și mă doare sufletul când văd că se întâmplă chestii din astea cu bătrânii. Vă rog frumos, spuneți-mi unde o găsesc. Vreau să mă duc astăzi să o ajut pe dânsa cu ce pot”, a transmis Mihai Zmărăndescu.

Mesajul său a fost intens distribuit, iar internauții au început să caute informații despre femeia din imagini, sperând să faciliteze întâlnirea dintre aceasta și sportiv. Scandalul continuă să genereze discuții despre modul în care sunt tratate persoanele vulnerabile în spațiul public.

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