Cea mai bogată româncă de pe OnlyFans, decizie neașteptată! Mady Gio a ajuns în mijlocul unui scandal în Parlament

După ce a dat lovitura pe OnlyFans și și-a cumpărat o vilă în Elveția din câștiguri fabuloase, Mady Gio pare acum împinsă să-și strângă lucrurile și să schimbe decorul. Casa ei de lux a fost scoasă la vânzare după ce numele româncei a ajuns în mijlocul unui scandal fiscal dezbătut în Parlamentul din Ticino.

După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit povestea româncei care a dat lovitura pe OnlyFans și a ajuns să câștige peste 100.000 de euro pe lună (detalii AICI), revenim cu un nou episod din viața spectaculoasă a lui Mady Gio.

Lamborghini, Porsche, vilă în Elveția și încasări cu șase cifre într-o singură lună! Toate au făcut parte din decorul pe care românca l-a afișat fără prea multe rețineri.

Acum însă, lucrurile par să se fi schimbat. Vila ei care a fost inclusiv filmată în cadrul unui interviu pentru celebra emisiune italiană „Le Iene”, a apărut la vânzare. Însă numele româncei a ajuns între timp și într-un loc cu totul diferit de platformele pentru adulți: în actele Parlamentului cantonului Ticino.

Mady Gio, pe numele real Mădălina Ioana Filip, locuia în urmă cu câțiva ani la Stabio, aproape de granița cu Italia. Acolo au găsit-o și reporterii de la „Le Iene”, care au intrat în vila în care românca își construise noua viață după succesul uriaș de pe OnlyFans din Italia.

În fața camerelor, Mady vorbea relaxată despre lunile în care ajunsese la încasări de peste 100.000 de euro, ba chiar la aproximativ 150.000–170.000 de euro. Tot atunci și-a prezentat și bolizii: un Lamborghini și un Porsche.

De la OnlyFans, direct în Parlament

CANCAN.RO a identificat acum pe piața imobiliară din Elveția proprietatea care corespunde casei în care Mady Gio a fost filmată.

Vila apare într-un anunț de vânzare și este listată pentru aproximativ 1,38 milioane de franci elvețieni.

Proprietatea are sute de metri pătrați, grădină, piscină, șemineu și suficiente locuri de parcare pentru colecția de mașini cu care românca obișnuia să facă senzație (pozele le puteți vedea AICI)

Și aici povestea începe să capete o cu totul altă turnură. În urma interviului, numele lui Mady Gio a apărut explicit într-o interpelare depusă în Gran Consiglio, Parlamentul cantonului Ticino. Titlul documentului este cât se poate de direct: „Și Fiscul din Ticino ce face?”.

Parlamentarii Giuseppe Sergi și Matteo Pronzini făceau referire la problemele fiscale apărute în Italia și cereau explicații despre situația româncei. Printre întrebările adresate autorităților se numărau cele legate de atenția acordată cazului și de o eventuală colaborare dintre Fiscul elvețian și cel italian.

Mai mult, parlamentarii au scris că asemenea situații nu fac bine nici imaginii cantonului.

Guvernul din Ticino a fost nevoit să răspundă oficial. Numai că, atunci când discuția a ajuns la cazul concret al lui Mady Gio, autoritățile au invocat secretul fiscal și au refuzat să ofere detalii despre situația sa personală.

Executivul a explicat însă, la nivel general, că solicitările venite din partea unui fisc străin pot ajunge prin administrația federală elvețiană și la autoritățile cantonale.

Mady Gio ar fi schimbat domiciliul

În aceleași documente parlamentare apare și un alt detaliu interesant: între timp, Mady Gio ar avea domiciliul în Collina d’Oro, o altă zonă a cantonului Ticino.

Mady ar fi respins acuzațiile fiscale venite din Italia și a susținut că mutarea sa în Elveția este una reală și că și-a achitat obligațiile fiscale.

În numai câțiva ani, povestea lui Mady Gio a trecut de la OnlyFans, Lamborghini, Porsche și încasări de peste 100.000 de euro pe lună la dezbateri în Parlamentului din Ticino despre activitatea și câștigurile ei. De data aceasta, curiozitatea nu mai vine din partea fanilor, ci din partea autorităților.

CITEȘTE ȘI: Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat