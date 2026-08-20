Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar

Povestea lui Mady Gio pare genul de scenariu care i-ar face invidioși pe mulți români. Mădălina Ioana Filip a plecat din România, a crescut în Italia și a lucrat ani buni ca ospătăriță, pe aproximativ 800 de euro pe lună. Astăzi, contul ei de OnlyFans i-a schimbat complet viața: veniturile au sărit de pragul de 100.000 de euro lunar, într-o lună ar fi ajuns chiar aproape de 170.000 de euro, iar „acasă” înseamnă acum Elveția. Numai că există un paradox: deși locuiește acolo, Mady nu poate produce content în propria casă dacă vrea să păstreze regimul fiscal special de care beneficiază în canton. Când începe „programul”, ea trece granița în Italia sau își face bagajele pentru alte țări.

Românca nu seamănă deloc cu starleta clasică de OnlyFans. Și poate că tocmai aici se ascunde o parte din succesul ei. Mady Gio nu arată ca femeile pe care mulți și le imaginează atunci când aud „vedetă OnlyFans”. Nu merge pe latex, corsete, peruci colorate sau ținute construite special să șocheze. Din contră.

Are părul cărunt, pe care îl poartă fără să încerce să-l ascundă, se îmbracă în multe dintre aparițiile publice surprinzător de simplu și păstrează un aer foarte natural. Bustul generos este, evident, greu de trecut cu vederea și a devenit una dintre „semnăturile” imaginii sale, însă în rest Mady pare mai degrabă femeia pe care ai putea s-o întâlnești la o terasă decât o starletă fabricată pentru industria adulților.

Exact această combinație pare să-i fi adus succesul. Într-o industrie în care multe creatoare încearcă să fie cât mai excentrice, românca a făcut milioane fără să-și construiască o imagine de vampă. Mady pare să fi vândut tocmai impresia de naturalețe. Și a vândut-o pe bani mulți.

De la 800 de euro pe lună la 1,5 milioane într-un an

Înainte de OnlyFans, veniturile Mădălinei erau cu totul altele. A crescut în Italia după ce a plecat din România în copilărie și a muncit inclusiv ca ospătăriță. Salariul se învârtea în jurul a 800-1.000 de euro lunar. Apoi a intrat în online. Iar diferența este halucinantă. Numai pentru în 2022, avocatul ei a precizat că Mady realizase venituri de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Dacă împărțim suma la 12 luni, rezultă o medie de aproximativ 125.000 de euro pe lună. Dar au existat și luni mult mai bune. Mady a vorbit public despre încasări de 155.000 de euro în altă lună, iar recordul declarat de ea s-ar fi apropiat de 170.000 de euro!

Și-a mutat viața în Elveția, filmările le face în Italia

Odată cu banii a venit și o schimbare importantă de adresă. Mady și-a stabilit viața în cantonul Ticino, în Elveția, unde a beneficiat de un regim fiscal special destinat anumitor străini foarte bogați care se mută în țară. Iar aici începe partea interesantă. Pentru că una dintre condițiile sistemului este ca persoana care beneficiază de acest tip de impozitare să nu desfășoare activitate lucrativă în Elveția.

Practic, Mady poate să locuiască acolo, însă, dacă vrea să păstreze acel regim fiscal, nu poate transforma sufrageria din Elveția în studioul din care își produce businessul de milioane. Așa că românca face ceea ce puțini angajați și-ar putea imagina drept „navetă”: trece frontiera.

Cum Ticino se învecinează cu Italia, soluția este cât se poate de practică. Mady merge regulat peste graniță pentru activitățile profesionale. Acolo poate filma, realiza ședințe foto sau rezolva ceea ce ține de business, apoi se poate întoarce în Elveția.

Dar Italia nu este singura destinație. Românca se deplasează inclusiv în Franța, Turcia, Mexic și Statele Unite, pentru a crea conținut pentru adulți. Un episod povestit de presa locală elvețiană arată cât de serios tratează Mady această delimitare. Când jurnaliștii de la Corriere del Ticino au vrut să stea de vorbă cu ea, întâlnirea nu s-a făcut în Elveția, unde locuia românca. S-au întâlnit la Lavena Ponte Tresa, în Italia, imediat după graniță.

Locul nu fusese ales doar pentru peisaj. Pentru Mady era important ca activitatea profesională să rămână total în afara Elveției, pentru a nu avea probleme. Practic, în cazul ei, granița dintre „acasă” și „serviciu” nu este o metaforă. Este chiar frontiera dintre două țări. Și când munca înseamnă Italia azi, Franța mâine și poate SUA săptămâna viitoare, viața de cuplu trebuie să se adapteze.

Fiscul italian a început să-i numere atent milioanele

Surprinzător ați putea spune, dar Mady este într-o relație chiar cu un elvețian din Lugano pe care l-a cunoscut cum altfel decât pe inetrnet. Zice el că la început nici nu și-ar fi dat seama că femeia cu care vorbea era una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut pentru adulți din Italia. Ulterior însă, au decis să și lucreze împreună. Bărbatul și-ar fi redus serviciul la part-time pentru a avea timp să o însoțească în deplasări și să o ajute inclusiv ca asistent.

Iar pentru că veniturile ei au sărit de milionul de euro, a apărut inevitabil și Fiscul. În 2024, autoritățile italiene au pus sub lupă situația lui Mady. Întrebarea principală era dacă mutarea ei în Elveția fusese una reală din punct de vedere fiscal sau dacă legăturile cu Italia rămăseseră suficient de puternice încât banii să trebuiască impozitați acolo.

Mady a respins acuzațiile și a susținut că este rezidentă fiscal în Elveția și că și-a achitat obligațiile acolo. Ba chiar a făcut publică o cifră care arată nivelul la care se joacă acum.

Potrivit propriilor explicații, regimul fiscal convenit în Ticino ar presupune în jur de 460.000 de euro plătiți anual, în contextul unor venituri estimate de ordinul milioanelor. Așadar, este de înțeles de ce a ales să facă ”naveta” între cele două țări.

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