Doliu în lumea sportului! Mihai Cîmpeanu, fostul pilot de raliuri, a murit

Doliu în motorsportul românesc! Mihai Cîmpeanu, fost pilot de raliu și viteză în coastă din Hunedoara, a murit. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către Federația Română de Automobilism Sportiv. În ultimii ani de viață, Mihai Cîmpeanu trăia în umbra unei drame care l-a marcat profund.

Mihai Cîmpeanu, dublu campion național la Viteză pe Traseu Montan (VTM), s-a stins din viață. Acesta a murit dumincă, 4 octombrie, iar apropiații se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus la capela din Valea Bradului, acolo unde cei care l-au apreciat îi pot aduce un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc marți, 6 octombrie.

Mihai Cîmpeanu a murit

Anunțul decesului fostului pilot de raliu și viteză în coastă a fost făcut public de Federația Română de Automobilism Sportiv, care a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria acestuia. În ultimii ani, viața lui Mihai Cîmpeanu a fost marcată de o tragedie.

În noiembrie 2015, fiul său, Mihăiţă Cîmpeanu, la rândul său pilot de raliuri, şi soţia acestuia, Lavinia, şi-au pierdut viaţa în urma unui grav accident rutier produs pe șoseaua Deva–Brad. Acest tragic eveniment l-a schimbat mult pe fostul pilot.

„A încetat din viață fostul pilot de raliu și viteză în coastă, hunedoreanul Mihai Cîmpeanu. Un obișnuit al raliurilor și coastelor din România în prima decadă a anilor 2000, Miki era apreciat atât pentru pasiunea sa pentru motorsport, cât și pentru caracterul său, tipic „brădenilor”. La întâlnirile cu el erau nelipsite glumele și cârnații virșli. După pierderea fiului său într-un accident dramatic în 2015, Miki s-a schimbat total și, probabil, viața își pierduse pentru el o parte din rost. Sperăm ca acum să fie liniștit și să alerge cu fiul său în competiții, așa cum le plăcea. Înmormântarea va avea loc marți, de la ora 13:00. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face la capela din Valea Bradului (Brad, Hunedoara). Dumnezeu să îl odihnească”, a transmis Federația Română de Automobilism Sportiv, în mediul online.

Mihai Cîmpeanu a avut o carieră strălucită în motorsportul românesc. A devenit campion național la Viteză pe Traseu Montan (VTM) în 2000 și 2006, an în care a încheiat și pe locul al treilea în clasamentul general. De asemenea, în anul 2009, acesta a cucerit medalia de bronz la VTM.

Printre performanțele fostului pilot se numără și victoria la grupa H3, la Raliul României din 1998, precum și un podium la Raliul Hunedoarei, în 2005. Mihai Cîmpeanu a obținut mai multe clasări pe podium la Viteză în Coastă, iar în 2012 s-a impus la grupa H5, în cadrul Trofeului Teliu.

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